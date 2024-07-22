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Yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ, 1'inin DHKP-C, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütüne katılmak maksadıyla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edildi.

Hudut Kartalları, Türkiye'den Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı.

Terörle mücadele sınırlarda da sürüyor. Türkiye'den Yunanistan’a ve İran'a yasa dışı yollarla geçmeye 6'sı terörist olduğu belirlenen 8 kişiyi yakaladı. ANKARA (İGFA) - Hudut Kartalları'nın sınırlardaki çalışmalarında da terörle mücadele sürüyor.