İZMİR (İGFA) - Yolculuk” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması’nda dereceye girecek gençlere ödüller verilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Edebiyat Festivali, bu yıl 9. kez edebiyatseverlerle buluşacak. “Edebiyat Yolculuktur” temasıyla 19-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, çocuk ve gençlerin edebiyata ve okuma-yazmaya olan ilgisini artırmak, ulusal ve uluslararası yayınlara dair bilgi ve deneyim kazanmalarını sağlamak, festival adına kalıcı eserler bırakmak amacıyla “Yolculuk” temalı Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması düzenlenecek. Ulusal düzeyde, lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflara devam eden gençlerin katılımıyla gerçekleştirilecek yarışmada, her kategoride birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü 10 bin TL olacak. Mansiyon alan üçer yarışmacıya da 5 bin TL ödülün yanı sıra plaket ve kitap seti hediye edilecek.

SONUÇLAR 30 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

Yarışmaya son başvuru tarihi ve saati, 31 Temmuz günü saat 23.59 olarak belirlendi. Seçici kurul toplantısı 15 Ağustos’ta düzenlenecek ve sonuçlar 30 Ağustos’ta ilan edilecek. Yarışmada dereceye girenler, düzenlenecek tören ile ödüllerine kavuşacak. Şiir kategorisinde seçici kurul asil üyeleri Veysel Çolak, Asuman Susam ve Duygu Kankaytsın’dan, öykü kategorisinde Mehmet Atilla, Gizem Pınar Karaboğa ve Barış İnce’den, deneme kategorisinde ise Y. Bekir Yurdakul, Gülce Başer ve Tuğrul Keskin’den oluşuyor. Seçici kurulun yedek üyeleri Haydar Ergülen, Erkut Tokman ve Cenk Gündoğdu, raportörler ise Duygu Özsüphandağ Yayman ve Mehmet Emin Karagöz olacak.

Yarışma ile ilgili bilgi izmir.art web sitesinden ya da Atatürk Caddesi No: 454 Konak /Alsancak/ adresinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nden alınabilir.