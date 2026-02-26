Ocak 2026'da ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 azalırken, ithalat yüzde 0,1 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 11,6 yükselerek 8 milyar 380 milyon dolara çıktı. Veriler, yılın ilk ayında dış ticaret dengesinde zayıflamanın sürdüğünü ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan Ocak 2026 dönemi geçici dış ticaret verileri açıklandı. Genel ticaret sistemine göre ihracat, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,0 azalarak 20 milyar 315 milyon dolara geriledi. İthalat ise yüzde 0,1 artışla 28 milyar 695 milyon dolar oldu.

Bu gelişmelerle birlikte dış ticaret açığı yüzde 11,6 artarak 7 milyar 511 milyon dolardan 8 milyar 380 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,8'den yüzde 70,8'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 2,8 MİLYAR DOLAR

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda; ihracat yüzde 2,0 azalışla 19 milyar 107 milyon dolar, ithalat yüzde 5,3 artışla 21 milyar 907 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı 2 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşirken, enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87,2 seviyesinde kaydedildi.

Ekonomik faaliyetlere göre Ocak ayında toplam ihracatın yüzde 92,7'si imalat sanayinden, yüzde 4,8'i tarım, ormancılık ve balıkçılıktan, yüzde 1,8'i madencilik ve taş ocakçuluğundan geldi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,3 olarak hesaplandı. İthalatta ise yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 12,9 oldu.

İTHALATTA ARA MALLARI AĞIRLIĞI SÜRÜYOR

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 72,1 ile ilk sırada yer aldı. Sermaye mallarının payı yüzde 14,3, tüketim mallarının payı ise yüzde 13,1 olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA, İTHALAT ÇİN'DEN

Ocak ayında en fazla ihracat 1 milyar 780 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi Birleşik Krallık, ABD, İtalya ve Irak izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplamın yüzde 30,7'sini oluşturdu. İthalatta ise ilk sırayı 4 milyar 283 milyon dolar ile Çin aldı. Çin'i Rusya Federasyonu, Almanya, ABD ve İsviçre takip etti. İlk beş ülkeden yapılan ithalat toplam ithalatın yüzde 42,9'unu oluşturdu.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre Ocak ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 5,8, ithalat yüzde 3,7 azaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış yıllık verilere göre ise ihracat yüzde 1,5 gerilerken, ithalat yüzde 3,4 arttı.

Özel ticaret sistemine göre ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,3 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 2,4 artarak 27 milyar 533 milyon dolar oldu.

Bu kapsamda dış ticaret açığı yüzde 16,6 artışla 8 milyar 897 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,7'ye geriledi.