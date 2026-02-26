Bunlar da ilginizi çekebilir

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK Ocak ayı verilerine göre Ekonomik Güven Endeksi'ni açıkladı. Endeks, Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerini aldı.

