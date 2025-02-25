Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, 28 Şubat Cuma günü yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de incelemelerde bulunacak.ANKARA (İGFA) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

AFAD yetkililerinin sunumu için toplanan komisyon, iki haftadır çalışmalar yaptıklarını belirterek, toplantıda AFAD'ın yangın sonrası müdahalelerle ilgili bilgi vereceğini ifade etti.

TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan habere göre Komisyon Başkanı Milletvekili Altınok, 26 Şubat'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin sunum yapacağını belirterek, "Hazırlıklarımızı yaptık. 28 Şubat Cuma günü heyetimizle beraber Bolu'ya, Kartalkaya'ya giderek bu acı olayın meydana geldiği otelde incelemeler yapacağız. Yaşananlar acı. Benzer olayların yaşanmaması için neler yapılması gerektiği konusunda çalışıyoruz" diye konuştu.