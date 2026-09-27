KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte Hürmetçi'den sanayi sektörüne, muhtarlardan mahallelerin ihtiyaçlarına uzanan temasları kapsamında kentin farklı kesimleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent genelinde yürütülen çalışmaların yanı sıra şehrin farklı dinamikleriyle buluşmalarını sürdürüyor. Büyükkılıç, gerçekleştirdiği ziyaretlerde hem Kayseri'nin doğal değerlerini yerinde değerlendirirken hem de sanayi temsilcileri ve muhtarlarla görüş alışverişinde bulundu.

Hürmetçi'nin Doğal Değerleri Geleceğe Taşınıyor

Büyükkılıç, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Fazilet Kahraman ve il başkan yardımcılarıyla birlikte Hürmetçi'yi ziyaret etti.

Kayseri'nin doğal güzellikleri ve kendine özgü atmosferiyle öne çıkan Hürmetçi'de bölgenin yenilenen yüzü ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Hürmetçi'nin Kayseri açısından önemli bir doğal değer olduğunu belirten Büyükkılıç, bölgenin doğal güzelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sahip olduğu değerleri koruyarak geliştirmeye ve şehrin geleceğine kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Üretim ve İstihdam İçin Sanayicilerle Buluştu

Akar ve Başkan Büyükkılıç, kent ekonomisinin önemli aktörlerinden Çelik Kapı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'ni (KAPSİAD) de ziyaret etti. TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensuplarının da katıldığı ziyarette, çelik kapı sektörünün temsilcileriyle bir araya gelindi.

Büyükkılıç, üretim yapan, istihdam sağlayan ve Kayseri ekonomisine katkı sunan sanayicilere teşekkür ederek çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Muhtarlarla Mahallelerin Gündemi Ele Alındı

Büyükkılıç'ın bir diğer durağı ise Kayseri Muhtarlar Derneği oldu. TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette muhtarlarla bir araya gelen Büyükkılıç, mahallelerin ihtiyaçlarını ve vatandaşlardan gelen talepleri dinledi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının tespit edilmesinde muhtarların önemli bir görev üstlendiğini belirten Büyükkılıç, yerel yönetim ile vatandaş arasındaki iletişim kanallarının güçlü tutulmasının önemine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin her mahallesine hizmet götürme anlayışı doğrultusunda muhtarlarla istişare içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.