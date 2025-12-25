Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askerî heyetin Ankara'daki resmî ziyaretin ardından Libya'ya dönüşleri sırasında meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı diledi.

Türkiye ve Libya arasındaki dostluk köprülerinin sağlamlaşmasına katkılar sunan Al-Haddad'ın, Libya'da birliğin ve istikrarın sağlanması, barışın kalıcı hâle gelmesi için büyük çabalar sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, vefatının dost ve kardeş iki ülke için büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Başkan Kurtulmuş, Türkiye olarak kardeş Libya halkına her alanda desteğe kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.