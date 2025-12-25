Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Kanunu Taslağı'nın teknik çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. 2026'da yasalaşması beklenen kanun, iklim değişikliğiyle ilgili uzun vadeli politikalara katkı sağlayacak. Göller için eylem planları hazırlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Su Kanunu Taslağı'na ilişkin teknik çalışmaların tamamlandığını belirterek, 'Taslak, iç ve dış görüşlere açılmak üzere şu anda son halinde, kanuna esas teşkil edecek süreç böylece tamamlanmış olacak. Dileğimiz, ülkemiz için son derece önemli olan Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde TBMM'de yasalaşması ve yürürlüğe girmesi.' dedi.

Bakan Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nde yapılan Ulusal Su Kurulunun 5'inci toplantısına katıldı. İklim değişikliğinin getirdiği riskleri de dikkate alarak suyun azlığını da fazlalığını da artık bütüncül bir yaklaşımla ele almak zorunda olduklarına işaret eden Bakan Yumaklı, suyun temas ettiği sektör temsilcilerinden oluşan Ulusal Su Kurulumuz ile bu strateji ve politikaları en üst düzeyde ele aldıklarını belirterek, iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz 4 toplantıda 35 karar aldıklarını söyledi.

'DİLEĞİMİZ SU KANUNU'NUN 2026 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ'

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yumaklı, kararların ülke için önemli sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Su Kanunu ile ilgili başlatılan çalışmaların Temmuz 2024'teki toplantıda sunulduğunu anımsatan Bakan Yumaklı, 'Teknik çalışmalar tamamlandı. Taslak, iç ve dış görüşlere açılmak üzere şu anda son halinde, kanuna esas teşkil edecek süreç böylece tamamlanmış olacak. Dileğimiz, ülkemiz için son derece önemli olan Su Kanunu'nun 2026 yılı içerisinde TBMM'de yasalaşması ve yürürlüğe girmesi' diye konuştu.

Toplantıda, iklim değişikliğinin giderek artan etkileri ve bu etkilere karşı geliştirdikleri uzun vadeli politika ve uygulamaların ele alınacağını aktaran Yumaklı, Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla iklim değişikliğine karşı hassas bir bölgede olduğunu, bunun kamuoyu tarafından kabullenilmesi ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Yumaklı, sıcaklık ve yağış rejiminde yaşanan değişimler nedeniyle su kaynakları üzerinde artan baskının, bu etkiler arasında yer aldığına dikkati çekerek, bu yıl temmuz ayının, son 55 yılın en sıcak temmuzu olduğunu ve ülkedeki yağışların 2025'te ortalamanın yüzde 27 altında ve son 52 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Bilimsel çalışmaların, daha uzun süreli kurak dönemlerin, daha yoğun sıcak hava dalgalarının ve kısa sürede etkili olan aşırı yağışların, gelecek yıllarda daha sık yaşanacağını ortaya koyduğunu dile getiren Yumaklı, havza ölçeğinde gerçekleştirdikleri bütün çalışmalarda içme-kullanma suyu, ekosistem ihtiyacı, tarım, sanayi ve diğer kullanımlar arasındaki dengeyi gözettiklerini anlattı.

'SIRADA DİĞER GÖLLER VAR'

Öte yandan risk altındaki göllere ilişkin kurulun aldığı kararlara ilişkin de bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Eğirdir ve Burdur göllerimiz için eylem planlarını açıklamıştık, şimdi sırada diğer göllerimiz var. Bu çerçevede her bir gölün hidrolojik, ekolojik özellikleri, kullanım amaçları, koruma statülerini esas aldık ve belirlenen riskler doğrultusunda tedbirlerimizi oluşturduk. Burada özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ciddi çalışmaları var, bu planların oluşmasında katkı veren bütün taraflara ve özellikle hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şebeke kayıplarının azaltılması, sulama sistemlerinin modernizasyonu, arıtılmış atık suların yeniden kullanımı, alt havzalardan su transferleri başta olmak üzere tedbirler de bu eylem planlarında yer aldı. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, İznik, Seyfe ve Sapanca göllerine ilişkin eylem planlarımızı da önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız' diye konuştuş