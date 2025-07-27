Nükleer Düzenleme Kurulu’nun 23 Temmuz 2025 tarihli ve 2025-38/1 sayılı ile 24 Temmuz 2025 tarihli ve 2025-39/1 sayılı kararları, 26 Temmuz 2025 tarihli ve 32967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararlar, nükleer güvenlik ve düzenleme alanında yeni uygulamaları kapsıyor.ANKARA (İGFA) - Nükleer Düzenleme Kurulu’nun (NDK) iki önemli kararı Resmi Gazete aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

23 Temmuz 2025 tarihli ve 2025-38/1 sayılı karar ile 24 Temmuz 2025 tarihli ve 2025-39/1 sayılı karar, nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin güvenliği ve düzenleyici kontrolü açısından yeni adımları içerdi.

Söz konusu kararlar, nükleer tesislerin işletilmesi, radyasyondan korunma, nükleer emniyet ve güvenceye yönelik düzenlemeleri güçlendirmeyi hedeflerken, Türkiye’nin nükleer enerji politikaları ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin korunmasına yönelik önemli düzenlemeler de yer aldı.

–– Nükleer Düzenleme Kurulunun 23/7/2025 Tarihli ve 2025-38/1 Sayılı Kararı'na ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ –– Nükleer Düzenleme Kurulunun 24/7/2025 Tarihli ve 2025-39/1 Sayılı Kararı'na ULAŞMAK İÇİN TIKLAYABİLİRSİNİZ