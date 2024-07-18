Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri ile Beslenme ve Diyetetik Bölümünden 2023-2024 eğitim-öğretim yılında lisans eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, her bölüm için ayrı ayrı düzenlenen törenle belgelerini aldı.KAYSERİ (İGFA ) - NNYÜ Süleyman Çetinsaya Kültür Merkezi’nde yapılan törenlerde, öğrenciler birinci sınıfta pandemi sebebiyle Geleneksel Işık Alma ve Beyaz Önlük Giyme Töreninin düzenlenememesi nedeniyle Hemşirelik Bölümü mezunları bölüm öğretim üyelerinden hem ışık hem de mezuniyet belgelerini aldı. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri de törenlerde mezuniyet kıyafetlerini giymeden önce beyaz önlükleriyle sahneye çıkarak salonu selamladı.

Hemşirelik Bölümü Mezuniyet Töreninde Fakülte ve Hemşirelik Bölümü Birincisi Beyzanur Karabayır, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezuniyet Töreninde Bölüm Birincisi Merve Durmuş, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezuniyet Töreninde Bölüm Birincisi Nurcan Ünal mezun öğrenciler adına birer konuşma yaptı. Beyzanur Karabayır ayrıca mezuniyet kütüğüne isminin yazılı olduğu plakayı çaktı. Daha sonra üç bölüm öğretim üyeleri tarafından öğrencilere belgeleri verildi.

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, mezuniyet törenlerinde yaptığı konuşmasında öğrencilerin mezuniyetlerini kutlayarak, “Bugün, yıllardır vermiş olduğunuz emeğin karşılığı aldığınız ve eğitim hayatındaki başarınızı taçlandırdığınız çok özel bir gün. Nuh Naci Yazgan ailesi olarak sizleri candan kutluyorum. Sizler mezun olduğunuz alanın gerektirdiği bilgi ve becerilerin yanı sıra, üniversitemizin ve fakültemizin sizlere kazandırdığı çözüm odaklı, akılcı, hoşgörülü ve yaratıcı bakış açışı ile dahil olduğunuz her türlü mesleki ve sosyal ortamda farklılığınızı hissedecek ve hissettireceksiniz. Sizleri farklı kılan şeyin, alanında en iyi hocalardan almış olduğunuz eğitimin yanı sıra, üniversitemizin mensuplarının sahip olduğu etik değer ve ilkeler olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın" dedi.

NNYÜ Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman İnanç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Köse, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve ailelerinin katılığı mezuniyet törenleri öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.