Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarından yararlanan 562 gencin üniversite hayali gerçek oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2018 yılından bu yana düzenlediği ücretsiz YKS hazırlık kurslarıyla 2025-2026 döneminde de gençlerin üniversite yolculuğunda yanında oldu.

Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü organizasyonuyla Bursa'da 5 farklı merkezde verilen kurslarla sınava hazırlanan ve tercih yapan 562 genç, üniversiteye yerleşme başarısı elde etti. Gençlerden 2'si hukuk fakültesi, 3'ü tıp fakültesi, 19'u eğitim fakültesi, 24'ü diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültesi, 45'i mimarlık ve mühendislik fakültesi, 50'si fen-edebiyat fakültesi, 68'i iktisadi ve idari bilimler fakültesi kazanırken pek çoğu da istediği bölüme yerleşme başarısı gösterdi. Üniversite hayaline kavuşan gençler, geleceğe hazırlandıkları zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

'HER BİR GENCİMİZ BURSA'YI TEMSİL EDECEK'

Gençleri eğitimden spora kültürden sanata her alanda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 'Büyükşehir Belediyesi olarak kurslarımız aracılığıyla üniversite hayaline kavuşan her bir gencimizle gurur duyuyoruz. Akademik eğitim için gidecekleri şehirlerde Bursa'mızı temsil edecek olan gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere eğitim kadromuza ve gençlerimizin kıymetli ailelerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gençlerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

HEM AKADEMİK HEM PSİKOLOJİK HAZIRLIK

Bursa'da 5 farklı noktada hizmet veren kurs merkezlerinde alanında uzman bir kadroyla yüz yüze eğitimler veriliyor. Güncel kaynakların ücretsiz olarak sağlandığı gençlere, disipline edilmiş kapsamlı bir hazırlık programı sunuluyor. Birebir etütler, konu tekrarları ve soru çözümlerinin yanı sıra ödevleri de takip edilen gençler, haftalık periyotlarla da deneme sınavlarına alınıyor. Bu sınavlarla zaman yönetimi ve kaygı kontrolü öğretilen gençlerin, gelişimleri de ölçülüyor. Rehberlik ve motivasyon desteğinin yanı sıra 'Veli Bilgilendirme Sistemi' sayesinde aileler de sürecin birer parçası haline getiriliyor. Gençler, yalnızca akademik anlamda değil psikolojik olarak da sınava hazırlanıyor. Dönem içerisinde düzenlenen seminerler, söyleşiler ve teknik gezilerle gençlerin üniversite motivasyonu pekiştiriliyor.

YENİ DÖNEMDE HAFTA SONU KURS HİZMETİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 döneminde de ücretsiz YKS hazırlık kurslarına devam edecek. Üniversiteye hazırlanan mezun gençlerin yanı sıra 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik Hürriyet Sınava Hazırlık Merkezi ile Orhangazi Sınava Hazırlık Merkezi'nde hem hafta içi hem de hafta sonu eğitim verilecek. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz YKS hazırlık kurslarından faydalanmak isteyen gençler, 'bursa.bel.tr/link/busmek' internet adresinden 11 Eylül tarihine kadar başvuru yapabilecek.