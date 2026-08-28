Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile İş Birliği Protokolü imzalandığını açıkladı. Protokolle mesleki eğitimin yaygınlaştırılması, sektör ihtiyaçlarına uygun müfredat ve üniversite-sanayi iş birliğiyle Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

BURSA (İGFA) - YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Bursa'nın güçlü sanayi altyapısı ve üretim kapasitesinin üniversite-sanayi iş birliği açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirtti. Özvar, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile İş Birliği Protokolü imzaladıklarını duyurdu.

Protokol kapsamında İşletmede Mesleki Eğitimin yaygınlaştırılması, yükseköğretim müfredatının sektörün değişen ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve üniversite-sanayi ortaklığında Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi planlanıyor.

'EĞİTİMDEN İSTİHDAMA GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ KURACAĞIZ'

YÖK Başkanı Özvar, iş birliğiyle gençlerin teorik bilgilerini Bursa'nın üretim gücüyle buluşturmayı ve eğitim ile istihdam arasında daha güçlü bir bağ oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Özvar, 'Gençlerimizin teorik bilgisini Bursa'nın üretim gücüyle buluşturarak eğitimden istihdama daha güçlü bir köprü kuracağız.' ifadelerini kullandı.

Protokolün Bursa ve gençler açısından hayırlı olmasını dileyen Özvar, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ile başlatılan iş birliğinin güçlü sonuçlar doğurmasını temenni etti.