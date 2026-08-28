Basın İlan Kurumu ile KTO Karatay Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, basın sektöründe çalışanlara ve birinci derece yakınlarına lisansüstü eğitimde yüzde 30 indirim imkânı sağlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu ile KTO Karatay Üniversitesi, basın sektöründe görev yapanların akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Basın İlan Kurumu personeli ile resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinde çalışanlar, KTO Karatay Üniversitesi lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanmaları halinde yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

İndirim uygulaması çalışanların eşleri ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İÇİN BELGE ŞARTI

Uygulamadan faydalanmak isteyenlerin kayıt sırasında Basın İlan Kurumu personeli veya ilgili basın kuruluşunda çalıştığını gösteren kurum kimlik belgesi ya da referans yazısını KTO Karatay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne sunması gerekecek. Çalışanların birinci derece yakınlarının ise indirimden yararlanabilmeleri için yakınlık durumunu gösteren vukuatlı nüfus kayıt belgesini ibraz etmeleri şart olacak.

Protokolle, basın sektöründe çalışanların lisansüstü eğitim olanaklarına erişiminin kolaylaştırılması ve sektörün nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesi hedefleniyor.