Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, SOBE’deki öğrencilerin mezuniyet coşkusuna ortak oldu.KONYA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nin (SOBE) mezuniyet ve yıl sonu etkinliği için Konya’ya geldi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan ve ailelere umut olan SOBE’yi ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, merkezde aldığı eğitimler neticesinde otizm raporu kalkan ve mezun olan 4 öğrenci ile ailelerinin heyecanına ortak oldu.

BAKAN GÖKTAŞ: “BÖYLE BİR ORTAM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK”

SOBE’nin dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Hakikaten beklentimin çok üzerinde. Öncelikle bu güzel inisiyatifin başında olan kıymetli başkanımız Uğur İbrahim Altay ve belediye başkanlarımız olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli ailelerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarınızı özveriyle bu güzel programa getirdiniz ve çok şükür ki çocuklarımız bu güzel programdan mezun oldu. Bugün o mutluluğa hep beraber şahit olduk. Dünyada eşi benzeri bulunmayan bir mekan burası. Dünyada çok seyahat etmiş ve yurt dışında görev yapmış biri olarak söylüyorum, böyle bir merkez dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben gönlü geniş tüm Konyalı hayırseverlere, belediye başkanlarımıza, bu projenin arkasında olan tüm vizyon sahibi herkese ve bütün öğreticilerimize teşekkür ediyorum. Hakikaten gönülden geçtiği gibi, içlerinden geldiği gibi bütün gönüllerini vererek bu çocuklarımıza emek veriyorlar. Kıymetli ailelerimiz, sizlere de teşekkür ediyorum, bu projeye inandınız. Bu projenin inşallah tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasını önemsiyoruz. Gurur duydum bir kere daha. Bir Konyalı olarak ayrıca daha da gurur duydum. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli evlatlarımız, inşallah sayılarınız artar” ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş’a Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa AK, Konya Vali Yardımcısı Fatmagül Dalmış ve Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop eşlik etti. Program sonunda Bakan Göktaş ve protokol üyeleri çocuklarla birlikte kep atarak sevinçlerine ortak oldu.