İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığının 2026/70 sayılı '2026-2027 Eğitim Öğretim Yılında Yapılacak İş ve İşlemler' konulu Genelgesi kapsamında yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İpsala İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık başkanlığında düzenlenen toplantıya, Şube Müdürü Abdullah Deniz ile ilçedeki resmî okul ve kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim yılında uygulanacak esaslar, okul ve kurumlarda yürütülecek iş ve işlemler ile idari süreçlerde birlik ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Genelgenin sahadaki uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, eğitim kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, eğitimde kalitenin artırılması için ortak akıl, güçlü iletişim ve koordinasyon içerisinde çalışmanın önemine dikkat çekerek, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm eğitim camiasına başarı getirmesini diledi. Toplantı, okul ve kurum yöneticilerinin soru, öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi.