Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türkiye Maarif Vakfına, 2026 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 7 milyar 513 milyon 889 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri sunmak, okul, eğitim kurumu ve yurtlar açmak, eğitimciler yetiştirmek, burs sağlamak, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve eğitim alanında yeni metotlar geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Türkiye Maarif Vakfına kaynak aktarılmasının esasları belirlendi.

KAYNAK TUTARI 7,5 MİLYAR LİRAYA KADAR

Karara göre Türkiye Maarif Vakfına, amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanması amacıyla 2026 yılında Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden 7 milyar 513 milyon 889 bin Türk lirasına kadar kaynak aktarılabilecek. Söz konusu kaynak, vakfın yurt dışındaki eğitim faaliyetleri ile eğitim kurumları, yurtlar, burslar, eğitmen yetiştirme, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri gibi amaçları doğrultusunda kullanılabilecek.