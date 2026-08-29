Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM), yurt başvurularında son gün olduğunu duyurdu. Öğrenciler, başvurularını bugün saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek.

ANKARA (İGFA) - Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, üniversite öğrencilerinin yurt başvurularına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

KYGM'nin paylaşımında, yurt başvuruları için bugün son gün olduğu hatırlatıldı. Başvuruların saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Genel Müdürlük, başvuru süresinin sona ermesinin ardından yeni başvuru alınmayacağına ilişkin öğrencileri uyarırken, başvurularını henüz tamamlamayan öğrencilerin işlemlerini son saate bırakmamaları çağrısında bulundu.