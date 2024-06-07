Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - NNYÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak YKS öncesi bir mesaj yayımladı. Rektör Özsoylu, mesajında YKS’nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirileceğini hatırlatarak, “Geleceğimizin teminatı gençlerimize geleceklerini inşa etmek, hayallerindeki hedefe ulaşabilmek, Üniversiteli olmak için yoğun emek harcayarak, uzun soluklu bir eğitim-öğretim sürecinin sonunda katılacakları YKS’de üstün başarılar diliyorum. Üniversiteler eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, bilim ve teknolojinin yanı sıra sosyal ve kültürel açıdan da gençlerin hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencilere sağlıklı, güvenli, konforlu bir ortamda sosyal, kültür, sanat, spor, barınma, beslenme imkanı sağlayan modern kampüsü ile Üniversitemizde 14 lisans, 1 ön lisans programında eğitim- öğretime devam edilmektedir. Ayrıca bu yıl Ağız ve Diş Sağlığı, Bilgisayar Programcılığı ve Anestezi ön lisans programlarına öğrenci alınması planlanmaktadır” dedi.

Rektör Özsoylu, öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve velilere de teşekkür ederek Üniversite tercih döneminde bölümler, kontenjanlar, burslar ve indirimler gibi konularda bilgi almak, kampüs, yurt ve laboratuvar gibi alanları görmek isteyen öğrenci ve aileleri Üniversitelerine davet etti.