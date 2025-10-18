Bursa'da Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. Tur ilk maçında ağırladığı İzlanda ekibi FH Hafnarfjordur'u 31-23 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye'yi EHF Avrupa Kupası'nda temsil eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa macerasına galibiyetle başladı. 2. Tur ilk maçında İzlanda temsilcisi FH Hafnarfjordur ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor, sahadan net bir skorla galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi'nde oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi yoğun oldu. Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da tribünden izleyerek takıma destek verdi.

Taraftarının da desteğini arkasına alan Bursa temsilcisi, maça etkili bir başlangıç yaptı. İlk yarıyı 16-11 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor ikinci yarıda da üstün performansını sürdürdü. Bu devreyi de 15-12 önde tamamlayan Nilüfer Belediyespor, maçı 31-23 kazandı.

Maçın sonunda galibiyet sevincini takımla birlikte yaşayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir, 'Tribünlerde desteğini esirgemeyen coşkulu taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Avrupa sahnesinde hem Nilüfer'i hem de Türkiye'yi en güzel şekilde temsil eden takımımızla gurur duyuyoruz. Bu başarının devam edeceğine inanıyoruz' dedi.

Bu galibiyetle tur için önemli bir avantaj sağlayan Nilüfer Belediyespor, İzlanda ekibiyle rövanş maçında 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de yine Nilüfer Belediyespor Üçevler Spor Tesisi'nde karşılaşacak.