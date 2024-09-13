Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve lezzetli yemeğe uygun fiyatla ulaşması için açtığı Nilüfer Kent Lokantası’nın ilki Görükle’de hizmete girdi. Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer'de 4 çeşit yemek 70 lira olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek gösterilen hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. İhtiyaç sahiplerinin sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yemesi için açılan Nilüfer Kent Lokantası’nın ilki Görükle Mahallesi’nde törenle hizmete girdi.

Açılışa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi Başkanı Nihan Alpay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, çok sayıda basın mensubu ve Nilüferliler törene katıldı.

Nilüfer BelediyeBaşkanı Şadi Özdemir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dayanışmayı çoğaltmak hedefiyle kent lokantası fikrini hayata geçirdiklerini söyledi.

Hem öğrencilerin hem de Nilüferliler’in lezzetli, ekonomik ve sağlıklı yemekle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Şadi Özdemir, “101 metrekare restoran alanı ile 52 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği bir mekan oldu. Günde 300 kişiye hizmet verecek. Uzman diyetisyenler öğünlerin kalorilerini hesaplıyor. Öğünler ortalama 900 kalori olacak şekilde belirleniyor. Lokantanın ulaşımı da çok kolay. Pazar hariç haftanın 6 günü saat 13.00 ile 18.00 arasında hizmet verecek” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, mekan konusundaki iş birliğinden dolayı Çağdaş Eğitim Kooperatifi’ne teşekkür etti. Kent lokantası için ilk olarak üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Görükle’yi tercih ettiklerini belirten Başkan Özdemir, birkaç hafta önce de Nilbel Kafe’yi hizmete açtıklarını dile getirerek, “Bundan sonra da açacağımız lokantalarda, öğrencilerin yoğun olduğu veya gelir durumu düşük insanların bulunduğu yerleri tercih edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Kent Lokantası’nda bir öğünün fiyatının 70 lira olacağının bilgisini de verdi. Nilüfer Kent Lokantası’nda ihtiyaç sahipleri için askıda yemek uygulaması başlattıklarını dile getiren Özdemir, kendisi de 10 kişilik bir destekte bulunacağını açıkladı. Başkan Özdemir, herkesi bu uygulamaya katkı koymaya davet etti.

TÜM LOKANTALARDA FİYAT 70 LİRA OLACAK

Nilüfer Kent Lokantası ile birlikte Bursa’da üçüncü kent lokantasının açıldığını anımsatan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ise kent lokantalarının hepsinde fiyatın 70 lira olacağını açıkladı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ise kent lokantasının asgari ücretlilere emeklilere ve öğrencilere hayırlı olmasını dilerken, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da gıdayı hak olarak önceleyen CHP’li belediyeleri kutladı.

Nilbel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ise kent lokantalarının yaygınlaştırılmasının ihtiyaç sahiplerinin faydalanması adına çok önemli olduğunu dile getirdi. Mart, Nilüfer’de yapılan her işin Nilüferliler’in çıkarına olmasını istediklerini belirterek, “Mücadelemiz bunun için. Bunun için de dayanışma çok önemli” dedi.