SGK, vatandaşlara kısa mesaj ile GSS prim borcu olduğunu duyurdu. Vatandaşlar, devletin habersiz bir şekilde GSS prim borcu çıkması ve bu borçlar için yüksek faiz işetmesine tepki gösterdi. Borcunu ödemeyenler ise icra ile karşılaşabilir.Elips Haber ANKARA (İGFA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), vatandaşlara kısa mesaj yoluyla Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını bildirmeye başladı. Sağlık hizmeti almamış olsa dahi GSS prim borcu çıkmış kişilerin borçlarına yüksek gecikme zammı eklenmesi ise tepkilere neden oldu.

2008’te yürürlüğe giren ve 2012’de uygulanmaya başlanan GSS düzenlemesi, işsiz ve gelir sahibi olmayan vatandaşları prim ödemeye zorladı. Gelir testi uygulaması, bireylerin kendi gelirlerini değil, yaşadıkları hane halkının toplam gelirini dikkate alıyor. Bu durum, geliri olmayan kişilerin bile GSS primi ödemek zorunda kalmalarına neden olabiliyor.

Sağlık hizmeti alınmamış olunsa dahi yıllar içinde biriken GSS prim borcu biriken kişilerin borçlarına yüksek gecikme zammı eklenmesi tepkilere neden oldu. SGK, borç ödemeleri yapılmadığı takdirde yasal takip başlatılacağı uyarısında bulundu.

GSS BORÇLARI İÇİN HACİZ VE İCRA İŞLEMLERİ MÜMKÜN MÜ?

Elips Haber’den Sümeyye Aksu’nun aktardığı habere göre SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödemelerin yapılmaması durumunda SGK’nin GSS borçlarına faiz uygulayarak, borçluların banka hesaplarına haciz ve icra işlemi başlatma hakkına sahip olduğunu söyledi.

2014 yılında geriye dönük prim borçlarının silindiğini hatırlatan Yılmaz, gelir testi ile ilgili detayları da paylaştı.

Gelir testi, kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında yapılmakta. Hane halkı kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri kadar ise (şu an için 5 bin 666 TL) GSS primi ödemekten muaf olabiliyor. Bu gelirin üstündeki hanelerde ise, kişi başı aylık 600 TL kadar GSS primi ödenmesi gerekiyor.

Kadınların devlet bünyesinde sigortalı olmasının da detaylarına değinen Yılmaz, 2008 öncesi sigortalı olmayan kız çocuklarının anne ve babalarının üzerinden sağlık güvencesi almaya devam edebileceğini söyledi. GSS borcu olan vatandaşların, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde düşük katılım payları ile sağlık hizmeti alabileceğini belirten Yılmaz, sigortası olmayan kişilerin bir yıl içinde 90 gün sigorta süresi varsa, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceklerini ifade etti. Ancak ilaç alımlarında cebinden ödeme yapılması gerektiği belirtildi.