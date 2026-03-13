Antalya'da Finike Devlet Hastanesi'nde bazı doktor ve sağlık personelinin başka hastanelere tayin istemesi, cerrahi hizmetlerde aksama ve bıçaklanma vakası sonrası yaşanan tartışma iddiaları gündeme geldi.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Finike Devlet Hastanesi'nde son dönemde bazı doktor ve sağlık çalışanlarının başka hastanelere tayin talep ederek görevden ayrıldığı öne sürülüyor.

Özellikle Kadın Hastalıkları ve Doğum branşında görevli iki uzmanın aynı dönemde başka hastanelere tayinlerini aldırdığı belirtiliyor. Sağlık çalışanları arasındaki bu hareketliliğin, hastanedeki sağlık hizmetlerini zaman zaman zorlaştırdığı ifade ediliyor.

CERRAHİ HİZMETLERDE AKSAMA İDDİASI

Hastanede üç genel cerrahi uzmanı bulunmasına rağmen, bazı dönemlerde nöbetlerin sınırlı sayıda hekim tarafından yürütüldüğü iddia edildi. Bu durumun, Finike ve çevre mahalle ile köylerde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkileyebileceği dile getiriliyor.

İddialara göre 11 Şubat 2026 tarihinde bıçaklanma sonucu yaralanan bir hasta, Finike Devlet Hastanesi'nden Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan değerlendirme sonrası hastanın acil ameliyata alındığı öğrenildi. Olay sonrası ameliyatı gerçekleştiren cerrahın, süreci değerlendirmek amacıyla Finike Devlet Hastanesi yönetimiyle iletişime geçtiği ve telefon görüşmesi sırasında tartışma yaşandığı öne sürüldü.

İddialara göre, telefon görüşmesinin ardından Finike Devlet Hastanesi yöneticisinin Kumluca Devlet Hastanesi'ne giderek hastanenin idari bölümünde gerginlik yarattığı ve olayın büyümemesi için polis ekiplerinin çağrıldığı belirtildi. Yaşanan gelişmeler üzerine bir genel cerrahi uzmanı tarafından tutanak tutulduğu ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyet dilekçesi verildiği öğrenildi.

BAŞHEKİM HAKKINDA BAŞKA İDDİALAR

Bazı medya kuruluşlarında, Finike Devlet Hastanesi başhekimine ait olduğu iddia edilen bir alanın rezidans şeklinde düzenlendiğine dair haberler de yer aldı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iddialar kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Finike Devlet Hastanesi'ndeki iddialarla ilgili olarak hastane yönetimi veya Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından henüz resmi açıklama yapılmazken soruşturma sürecinin tamamlanması ardından olayın tüm yönleriyle netlik kazanması bekleniyor.