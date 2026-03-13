ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısı sonucunda yeni Yargıtay üyelerini duyurdu.

Görevlerine seçilen isimler şöyle oldu.

Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak

Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes

Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı

Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar

İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun

Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı

Bakan Gürlek, paylaşımında Yargıtay üyelerinin adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığını belirterek, seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi. Gürlek, ayrıca seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.