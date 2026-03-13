ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu toplantısı sonucunda yeni Yargıtay üyelerini duyurdu.
Görevlerine seçilen isimler şöyle oldu.
- Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak
- Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes
- Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı
- Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar
- İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya
- Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun
- Büyükçekmece Hâkimi Çimen Atacan Tuna
- Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı
Bakan Gürlek, paylaşımında Yargıtay üyelerinin adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığını belirterek, seçilen üyelere görevlerinde başarılar diledi. Gürlek, ayrıca seçimlerin yargı camiası, ülke ve millet için hayırlı olmasını temenni etti.
