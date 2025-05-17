Nilüfer Belediyesi, 23. Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği kapsamında Kardeş Kentler Turnuvası düzenliyor. Turnuva düzenlenen gala ile başladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği 23. Nilüfer Uluslararası Spor Şenliği, yurt içi ve yurt dışından gelen kardeş şehirlerin U16 voleybol takımlarını ağırladı. Kardeş Kentler Turnuvası Podyum Davet’te gerçekleşen gala yemeği ile başladı. Yemeğe, kardeş kentler Çanakkale Bayramiç, Afyonkarahisar Dinar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gazimağusa, Romanya Braila, Ukrayna Mikolayiv, Kosova Peja ve Bosna Hersek Zavidovici’den konukların yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, takım yöneticileri ve sporcular katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sinan Nergiz açılış konuşmasında, 23 yıldır yapılan bu uluslararası spor şenliğinde gençlerin spor ve dayanışma içinde bir ay geçirdiğini söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin öncülüğünde Bursa ve dünyanın dört bir yanından gençlerin burada buluştuğunu ifade eden Nergiz, bu şenliğin yerelin evrenselle buluştuğu, yeni dostlukların oluştuğu bir örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise, genç sporcuları Nilüfer’de ağırlamaktan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Kardeş kentler turnuvasının sadece bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçtiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu etkinliğin dostlukların ve kültürel etkileşimlerin yeşerdiği bir platforma dönüştüğünü ifade etti. Bu organizasyonun farklı ülkelerden gelen gençler arasında barış, hoşgörü ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini de belirten Başkan Şadi Özdemir, “Ortak bir geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Bu nedenle katılan bütün kardeş kentlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Müsabakalarda ter dökecek sporcularımıza başarılar dilerim. Bu akşam hep birlikte Nilüfer'den dünyaya barış, birliktelik ve kardeşlik mesajı gönderiyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, kardeş kent temsilcilerine günün anısına hediyeler takdim etti. Takım kaptanlarının kura çekimlerinin ardından Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun yöresel oyunlarıyla geceye renklendi. Ekipler, yöresel oyunlar sergileyerek, katılımcılardan tam not aldı.