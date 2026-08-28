İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki 88 derede 92 kilometrelik temizlik çalışması yaparak 233 bin 584 ton malzeme çıkardı. Ekipler, temizlenen alanlara yeniden atık bırakılmaması için yurttaşları duyarlı olmaya çağırdı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de derelerden Körfez kıyılarına uzanan temizlik çalışmaları yıl boyunca devam ediyor. İZSU ekipleri, kent merkezindeki 88 derede 92 kilometre uzunluğundaki bölgede temizlik gerçekleştiriyor. Dere yataklarından çıkarılan malzemeler arasında evsel atıkların yanı sıra koltuk ve buzdolabı gibi büyük hacimli atıklar da bulunuyor.

Temizlenen bazı noktalara kısa süre sonra yeniden atık bırakılması ise insan kaynaklı kirliliğin boyutunu gözler önüne seriyor. Dere yataklarına bırakılan atıklar, yağışlarla birlikte ana kollara ve buradan İzmir Körfezi'ne taşınabiliyor. Büyükşehir ekipleri, bu atıkların Körfez'e ulaşmasını önlemek için dere temizliklerini düzenli olarak sürdürüyor.

'ÇÖP KONTEYNERLERİ BOŞ, DERELER DOLU'

İZSU Dereler Merkez Bölgesi Sorumlusu Hakan Çetinkaya, temizlenen derelerin kısa sürede yeniden atıklarla dolabildiğini belirterek yurttaşlara duyarlılık çağrısı yaptı. Çetinkaya, 'Bir hafta önce temizlik yaptığımız bir bölgenin bir hafta sonra yeniden atıklarla dolduğunu görüyoruz. Çöp konteynerleri boş, ancak dereler dolu. Vatandaşlarımızdan duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu atıkların tamamı yağışlarla birlikte İzmir Körfezi'ne ulaşabilir' dedi.

KIYIDAKİ HER BİRİKİM KİRLİLİK DEĞİL

Derelerde insan kaynaklı kirliliğin Körfez'e ulaşmasını önlemek için çalışmalar sürerken, kıyılardaki doğal materyaller de ekosisteme zarar vermeden toplanıyor.

Rüzgar ve deniz hareketleriyle doğal yaşam alanlarından koparak Bostanlı, Bayraklı ve Alsancak İskele çevresinde biriken deniz çayırları düzenli olarak temizleniyor. Deniz tabanındaki doğal yaşam alanlarına müdahale edilmezken yalnızca kıyıya ulaşan veya su yüzeyinde yoğunlaşan birikimler toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü Bölge Sorumlusu Saygın Yörük, deniz çayırlarının kirlilik olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Deniz çayırlarının oksijen ürettiğini, deniz canlılarına yaşam alanı sağladığını ve deniz tabanını koruduğunu ifade eden Yörük, 'Körfez'de deniz çayırlarının ve deniz marullarının görülmesi, aslında Körfez'in yaşayan bir deniz olduğunu gösteriyor. Bu da İzmir Körfezi açısından çok önemli' dedi.

Kıyıya ulaşan deniz çayırlarının yoğunlaşması halinde deniz tabanına ulaşan güneş ışığının azalabildiğini belirten Yörük, ekiplerin bu nedenle haftanın 7 günü karadan ve denizden çalışma yaptığını söyledi.

Kıyıdaki birikimler iş makineleriyle, deniz yüzeyindekiler ise deniz süpürge gemileriyle toplanıyor. Kara ekiplerinin ve gemilerin ulaşamadığı noktalarda amfibik yüzer-gezer araçlardan yararlanılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez ve kıyılardan yılda ortalama 1.100-1.400 ton yüzer atık ve doğal materyal topluyor. Bu miktarın yaklaşık yarısını deniz çayırları, deniz marulları ve diğer deniz bitkileri oluşturuyor.

Doğal materyalle insan kaynaklı kirliliğin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Yörük, 'Gördüğümüz deniz çayırları aslında yaşayan bir organizmanın bize canlı tanığı. Biz sadece tehdit oluşturabilecek unsurları uzaklaştırıyoruz' dedi.