Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, yaklaşan Müzeler Haftası’nda Kayseri’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki eşsiz doğa ve tarih değeri Koramaz Vadisi ve çevresini tanıtmaya katkı sağlayacak Koramaz Vadisi Müzesi’ni hizmete açarak kente ve turizm sektörüne hediye etti.KAYSERİ (İGFA) - Kadim kent Kayseri’nin tarihini doğru ve etkin bir şekilde yurt içi ve yurt dışına tanıtmak için proje, uygulama ve dokunuşları gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede başta yeni müzeleri kent envanterine eklemek üzere pek çok çalışmayı çeşitlendirerek arttırıyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, tarih ve doğa harikası şehir Kayseri’yi ifade eden önemli bir müzeyi daha turizm dünyasının beğenisine sundu. Ağırnas’taki Koramaz Vadisi Müzesi, gerçekleştirilen açılış töreni ile hizmete girdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

‘Bir Aşk Hikâyesi’ teması ile açılışı gerçekleştirilen Koramaz Vadisi Müzesi ve yapılan diğer çalışmalara ilişkin konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin değerlerini ön plana çıkarma gayreti ile Vali Gökmen Çiçek ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarının altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, bir açık hava müzesi olan Kayseri’yi tanıtmaya gayret ettiklerini belirtti.

“Oğuz İle Suzan’ın Aşk Hikâyesi Üzerinden Adeta Destanlaştırdık”

Büyükkılıç, Koramaz Vadisi Müzesi ile hem tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri canlandırmak hem de geleceğe taşımak adına bir çalışmaya imza attıklarının altını çizerek, “Müslüman bir erkek olan Oğuz ile Suzan isimli Rum bir kızın aşk hikâyesi üzerinden adeta destanlaştırdık. Çerkes Mustafa Bey Konağı’nı restore ettik” dedi.

Başkan Büyükkılıç, KAYTUR tarafından işletilen Koramaz Restoran’ın da bahar mevsimiyle hizmete girdiğini de duyurdu. Kayseri’de ilklere imza attıklarına işaret eden Büyükkılıç, “Geçmişte hepimizin unuyla beslendiğimiz eski su değirmenlerinden bir tanesini restore ediyor, hayata geçiriyoruz. Çevreş Değirmeni’nde yılsonuna inşallah restorasyonumuz tamamlanacak, nostaljik şekilde hayata geçirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Koramaz Vadisi, Büyükşehir ile Dünya’ya Açıldı

Başkan Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olduğunu hatırlatarak, bölgede yapılan çalışmalara dair şunları söyledi: “Yukarı Bezirhane’nin restorasyonu tamamlandı. Yürüyüş yolları düzenlendi. Tabela sistemleri oluşturuldu. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Su kaynakları korundu. Koramaz Vadimizi tanıtmak amacıyla yarı maratona ismini verdik. Yeraltı Şehri çevre düzenlemesi yapıldı. Mimar Sinan’ın kızının ismini taşıyan Neslihan Parkı hayata geçirildi. Hacet Pınar’ı dediğimiz bölgede piknik alanı oluşturduk. Fuat Gökşen evinin restorasyonunu yaptık. Arap Ocağı Restorasyonu ve Çerkezoğlu Mustafa Bey Konağı müze olarak hayata geçirdiğimiz bu güzel konağımız gerçekten efsane. Yine çalışmalarımız arasında Yukarı Harman Yeri Meydan düzenlemesi yapıldı. Mimar Sinan Evi bakım ve onarımı konusunda çalışmalar yapıldı. Kütüphanemizin binası restore edildi ve hayata geçirildi. Yine çok sayıda yapının ve alanın restorasyon ve çevre düzenleme projeleri hayata geçirildi. Projeleri aktifleştirme yönünde de gayretlerimizi sürdürüyoruz.”

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı’nın Vali Çiçek’in destekleriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ve 74 proje üzerinde çalışma yapılarak, 68 projenin hayata geçirildiğini kaydeden Büyükkılıç, “Kayseri’yi kütüphaneler şehrinden sonra müzeler şehri yapma yönündeki gerek önceki dönem başkanlarımızın gerekse bizlerin çalışmaları sürüyor. Selçuklu Uygarlığı ve Tip Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Ahi Evran Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi, Veli Altınkaya Basın Müzesi, Koramaz Vadisi Müzesi, Kent Müzesi, Kayadan Oyma Kültepe Müzesi, Ticaret Müzesi, İncesu ilçemizde Kent Müzesi, Develi ilçemizde Kent Müzesi, Yeşilhisar ilçemizde hamamın müzeleştirilmesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve Asurlu Tüccarlar Mahallesi gibi çalışmalar ile bölgeyi ön plana çıkartma yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Öğrenci Dostu Büyükkılıç’tan Ağırnas’ta Eğitime Destek Müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nin zenginliklerini doğaseverlere sunan Ağırnas’ta Kadın Kooperatiflerinden eğitim alanına kadar hayata geçirdikleri hizmetlerden de söz ederek, bölgede öğrenim görecek öğrencilere teşvik amacıyla eğitim yardım yapacaklarının müjdesini verdi. Ağırnas’ta doğup, büyüyen büyük deha Mimar Sinan’ı da rahmetle yâd eden Büyükkılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri Valisi olarak atandığı dönemde Başkan Büyükkılıç’ın kendisini ‘çok seveceksin orayı’ diyerek Ağırnas’a davet ettiğini söyleyerek, “Birlikte bu bölgeye gelmiştik. Hem Mimar Sinan Evi’ni gezmiştik hem ara sokaklarda dolaşmıştık. O gün adeta Ağırnas’a, Koramaz’a âşık olmuştuk. O gün bugündür de Ağırnas’a, Koramaz’a olan sevdamız her geçen gün devam ediyor” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Ağrınas’lılara ve bu bölgeye âşık ve sevdalı olduğunu ifade eden Vali Çiçek, “Burası ile ilgili hayalleri, düşüncelerini biliyorum. Ağırnas’ta müze yaptıklarını söyleyince bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. 1 ay önce içeriyi gezdiğimde gerçekten bayılmıştım. Burası muhteşem olmuş demiştim. İçeride tüm ayrıntılar düşünülmüş. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibini tebrik ediyor, alkışlıyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da 6 bin yıllık medeniyet tarihine sahip Kayseri’de müzeciliği daha da yaygınlaştırmanın önemine değinerek, Mimar Sinan Evi başta olmak üzere yeni müzeler ve yatırımlarla bölgenin turizm ve kent ekonomisine katkısının arttırılması gerektiğini vurguladı.