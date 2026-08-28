Kayseri Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK aracılığıyla Eskişehir Bağları'nda açtığı Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu ile vatandaşların yıllardır yarım kalan eğitim hayallerine ışık oluyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gösterdiği faaliyetlerle şehrin 6'ncı üniversitesi olarak anılan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) zengin kurs çeşitliliği ile yeniliklere imza atmaya devam ediyor. KAYMEK, mesleki eğitimden kültür ve sanata, kişisel gelişimden sosyal çalışmalara kadar toplumun her kesimine ulaşan hizmetlerine bir yenisini daha ekledi.

KAYMEK Eskişehir Bağları Tesisi'nde açılan Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu, hayatlarının bir döneminde eğitim imkânından yararlanamayan vatandaşlara yeni bir başlangıç sunarken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın eğitim ve insan odaklı hizmet anlayışının da anlamlı bir örneğini oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin önemli eğitim markalarından KAYMEK zengin kurs yelpazesiyle Kayserililerin hayatına dokunmaya, öğrenme imkânlarını toplumun her kesimine ulaştırmaya devam ediyor.

Bu anlayışın en özel örneklerinden biri ise KAYMEK Eskişehir Bağları Tesisi'nde düzenlenen Yetişkinler 1. Kademe Okuma Yazma Kursu oldu.

'İçimizde Kalmıştı, Şimdi Çabalıyoruz'

Yetişkin vatandaşlara yönelik olarak açılan kursta kursiyerler, yıllardır içlerinde ukde kalan okuma ve yazma hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Kursiyerlerden biri, 'Okumaya, yazmaya geldik, öğretmenimizden memnunuz. Burayı açtıkları için teşekkür ederiz' sözleriyle duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bir başka kursiyer ise yıllar sonra okul sıralarına dönmenin mutluluğunu, 'Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Bu kursu açanlardan Allah razı olsun. İnşallah okuyup yazacağız ve mutlu olacağız. İçimizde kalmıştı, okuyamadık, şimdi çabalıyoruz' sözleriyle anlattı.

Bir başka kursiyer de daha önce günlük hayatında karşılaştığı pek çok işi başkasının yardımına ihtiyaç duyarak yapmak zorunda kaldığını belirterek, KAYMEK sayesinde artık kendi işlerini daha rahat halledebileceğini söyledi. Kursiyer, 'Okuma yazma bilmiyorduk. KAYMEK'e teşekkür ediyorum. Kendi işimizi yeri geldiğinde halledemiyorduk. En azından artık işimizi yapabiliriz. Harfleri öğrendik, okuyabiliyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin, Allah bin kere razı olsun' ifadelerini kullandı.

'Onların Gözlerindeki Işık Bizi Ziyadesiyle Memnun Ediyor'

Kursun eğitmeni İbrahim Sarıtoprak da eğitim sürecinin yalnızca harfleri ve kelimeleri öğretmekten ibaret olmadığını, kursiyerlerin hayatlarına dokunan çok özel bir sürece dönüştüğünü ifade etti.

Sarıtoprak, yetişkinlere özel okuma yazma kursunun yaklaşık 1,5-2 aydır devam ettiğini belirterek, ilk günden itibaren yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi.

Kursiyerlerin adım adım ilerlediğini kaydeden Sarıtoprak, 'Buraya ilk geldiğimizde talebin çok fazla olduğunu gördük. Yavaş yavaş öğreniyorlar. En güzel tarafı, onlar okudukça gözlerindeki ışığı ve yaşama enerjilerini görmek. Bu durum bizleri ziyadesiyle memnun ediyor' dedi.

Kursun ikincisinin de açılacağını belirten Sarıtoprak, KAYMEK'in kursiyerlere yalnızca okuma yazma öğretmekle kalmayıp hayatın farklı alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri yeni imkânlar da sunacağını ifade etti.

Sarıtoprak, eğitim hizmetlerinin vatandaşların hayatına dokunmasında emeği bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.

KAYMEK'le 'Öğrenmenin Yaşı Yok' Mesajı

KAYMEK'in Eskişehir Bağları'nda yürüttüğü bu anlamlı çalışma, Büyükşehir Belediyesi'nin 'insana dokunan, hayatı kolaylaştıran ve fırsat eşitliğini güçlendiren' hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimi için bir harfi öğrenmek, kimi için ilk kez kendi adını okuyabilmek, kimi için ise günlük işlerini kimseye ihtiyaç duymadan yapabilmek anlamına gelen bu kurs, eğitimde yaş sınırı olmadığını gözler önüne seriyor. KAYMEK'in bu hizmetiyle yetişkin kursiyerler, yıllar sonra yeniden okul sıralarında buluşmanın mutluluğunu yaşarken, öğrendikleri her harfle hayatlarında yeni bir sayfa açıyor.