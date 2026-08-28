Kayseri Talas Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlarından oluşan Grup Şantiye, bu kez konserlerini Talas'ın mahallelerine taşıyor. Önceki yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ilk konserini veren ve ardından hem Kayseri'de hem de ülke genelindeki pek çok organizasyonda sahne alan ekip, mahalle konserlerinin ilkini Başakpınar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Şaban Tankurt Başakpınar Spor Kompleksi'nde düzenlenen konserde, Grup Şantiye üyeleri sıra gecesi ekibi olarak sahne aldı. Tribünleri dolduran Başakpınarlılar, belediye çalışanlarından oluşan grubun seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle keyifli bir akşam yaşadı.

Çocukların ve büyüklerin yoğun ilgi gösterdiği gecede hareketli türkülere vatandaşlar da yerlerinden kalkarak eşlik etti. Halaylar ve alkışlarla renklenen programda çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.

Böylece Grup Şantiye, ilk kez bir mahalleye konuk olarak vatandaşlarla doğrudan aynı ortamda buluşurken, Başakpınarlılar da 'konser ayağımıza geldi' diyerek etkinliğin mutluluğunu yaşadı.

'BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ HİSSETMEK İÇİN BURADAYIZ'

Programda konuşan Başakpınar Mahalle Muhtarı Durdu Turan, konserin yalnızca bir müzik etkinliği olmadığını belirterek, 'Bugün burada sadece müzik dinlemek için değil komşuluğumuzu pekiştirmek, birlik ve beraberliğimizi hissetmek için bir aradayız. Mahallemize bu neşeyi getiren; bizleri kültür ve sanatla buluşturan sayın belediye başkanımıza mahallem adına teşekkür ediyorum.' dedi.

'EMEKÇİLERİN SANATI ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA'

Talas Belediye Meclisinin Başakpınarlı üyesi Mustafa Çalıksoy da Grup Şantiye'nin ortaya koyduğu çalışmanın sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Çalıksoy, 'Sosyal belediyecilik olunca, yanına bir de üretici belediyecilik eklenince, tamamı belediyemizin emekçilerinden oluşan böyle bir ekip ülkemizin dört bir yanında konserler verip takdir alıyor. Bu kardeşlerimize candan teşekkür ediyor, bu ekibin oluşumunda Sayın Mustafa Yalçın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum.' diye konuştu.

'İLK DEFA MAHALLE OLARAK BAŞAKPINAR'DA PAYLAŞALIM İSTEDİK'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise Grup Şantiye'nin kısa sürede önemli bir başarı hikâyesine dönüştüğünü belirterek, ekibin belediyenin farklı birimlerinde görev yapan çalışanlardan oluştuğuna dikkat çekti.

Başkan Yalçın, 'Bugün Başakpınarımıza misafiriz. Böyle bir grup kuruldu. Adına Grup Şantiye dedik. Ramazan ayında Cumhurbaşkanımızın huzurunda da konser verdiler. Bursa ve Antalya gibi değişik şehirlerde konserler verdi. İlk konserini geçen yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vermişlerdi. Hepsi bizim mesai arkadaşımız. Kimisi parkta çalışıyor, kimi kütüphanede. Böyle bir güzelliği de ilk defa mahalle olarak Başakpınar'da paylaşalım istedik.' ifadelerini kullandı.

'SULTAN ALPARSLAN'DAN MUSTAFA KEMAL'E:'

Konserin 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne denk geldiğine de dikkat çeken Başkan Yalçın, ağustos ayının Türk tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Başkan Yalçın, 'Bugün ayrıca 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü. Aynı zamanda Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Anafartalar'ın yıl dönümü. Ağustos ayı biz Türk milleti adına çok önemli zaferler ayı. Bu toprakları bizlere vatan kılan bütün geçmişlerimize rahmet olsun. Sultan Alparslan'dan Mustafa Kemal'e bütün emek verenler başımızın tacı.' dedi.

EMEKTEN DOĞAN EZGİLER MAHALLELERLE BULUŞACAK

Talas Belediyesinde farklı görevlerde çalışan personelin müzik yeteneklerini bir araya getiren Grup Şantiye, ilk konserinden bu yana önemli organizasyonlarda sahne alarak dikkat çekti. Ekip, geçen yıl 1 Mayıs'taki ilk konserinin ardından gençlik konserleri, Talas Çiçek Şenliği ve Talas Millet Bahçesi'ndeki etkinliklerin yanı sıra Bursa, Malatya ve Antalya'daki programlarda vatandaşlarla buluştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere yönelik düzenlediği iftar programında sahne aldı.