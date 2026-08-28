Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tramvay, otobüs ve deniz ulaşım araçlarını gün boyu ücretsiz hizmete sunacak. Uygulamayla vatandaşların kent genelinde düzenlenecek tören ve kutlamalara rahat, güvenli ve konforlu şekilde ulaşmaları sağlanacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusunu kent genelinde hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı sağlayacak.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında gün boyunca ücretsiz ulaşım imkânı sunarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak.

KOCAELİ, KUTLAMALARA BÜYÜKŞEHİR'LE ULAŞACAK

Bayram coşkusunun kent genelinde rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşanabilmesi amacıyla harekete geçirilen uygulama kapsamında, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tramvay, otobüs ve deniz ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Uygulamayla birlikte Kocaelililer, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenecek tören, kutlama ve etkinliklere kolay, konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması kapsamında toplu taşıma araçları, e-Komobil uygulaması ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kocaeli.bel.tr adresinde yayımlanan pazar ve tatil günü sefer saatlerine göre hizmet verecek. Vatandaşların planladıkları yolculuklarda herhangi bir aksaklık yaşamamaları için güncel sefer saatlerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor.