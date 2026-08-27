Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memleketi Bingöl'de köy ve mezralara uzanan yol ağının standardını yükseltecek yeni Asfalt Plent Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

BİNGÖL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saatte 260 ton üretim kapasitesine sahip olan tesisin, Bingöl İl Özel İdaresi'nin hizmet kapasitesini güçlendireceğini ve yol yapım, bakım ile onarım çalışmalarını daha hızlı ve verimli hale getireceğini belirtti.

'BİNGÖL YENİ YATIRIMLARA HAZIRLANIYOR'

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefi doğrultusunda oluşan huzur ve güven ortamında Bingöl'ün ve bölgenin yeni yatırımlara, üretime ve istihdama hazırlanacağını ifade eden Cevdet Yılmaz, açılışı yapılan tesisin Bingöl'e, köylere ve mezralara hayırlı olmasını dilerken, emeği geçenlere de teşekkür etti.