Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, günün erken saatlerinde şehrin gıda tedarik zincirinin kalbi olan Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'ni ziyaret etti. Samimi ilgileri ile karşılaştı esnaflarla tek tek görüşen Başkan Büyükkılıç, ürünleri inceleyerek hal esnafına bereketli kazançlar diledi.

KAYSERİ (İGFA) - Esnaf ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hal Kompleksi'ni ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde esnafların samimi ilgisi ile karşılaşan Başkan Büyükkılıç, haldeki işletmeleri tek tek ziyaret etti. Büyükkılıç, hal esnafı ile samimi bir ortamda sohbet ederek tezgâhlardaki ürünleri de inceledi.

Ziyaret sırasında esnafın taleplerini ve önerilerini dinleyen Başkan Büyükkılıç, esnafa hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal ziyaretinde açıklamalarda bulunarak, 'Bu güzel Perşembe sabahında hal esnafımızı ziyaret ettik. Gerek hal yönetimi gerekse hal esnaflarımızla yaptığımız değerlendirme ve görüşmelerde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun bu sene ürün bereketi var. Fiyatların makul olduğunu buradan ifade etmek isterim. Ürünlerin kalitesinin de göz ardı edilmeyecek şekilde güzel olduğunu da paylaşıyorum. Esnafımıza helalinden bol rızık temenni ediyorum. Tüketici dostlarımıza da afiyet olsun, şifa olsun diyorum' şeklinde konuştu.

Talepleri değerlendirerek, ihtiyaçların giderilmesine yönelik hizmetlerin hayata geçirilmesi amacıyla gayret gösterdiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, 'Zaman zaman talepler de söz konusu oluyor. Onları da değerlendirmek ve gereğini yapmak amacıyla; gerek genel sekterimiz, gerekse genel sekreter yardımcılarımız ve daire başkanlarımızla birlikte anında çözme yönünde üzerimize düşenleri yapıyoruz' dedi. Büyükkılıç, Ahi ahlakı ile faaliyet gösteren tüm esnaflara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi esnafları da Başkan Büyükkılıç'a ziyareti ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Büyükkılıç'a hal kompleksi ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Vedat Kılıç, Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı ile Kayseri Hal İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Taşpınar eşlik etti.