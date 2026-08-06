Bursa'da Nilüfer Belediyesi, ilçe genelindeki yaya, bisiklet ve engelli yollarını işgal eden reklam tabelaları ve dubaları temizledi. Kurallara uymayan esnafa ve hatalı park eden sürücülere de cezai işlem uygulandı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sokaklarda rahat ve güvenli bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İlçe genelinde yaya, bisiklet ve engelli yolları ile araç yollarını işgal eden reklam tabelaları, duba ve kırlangıçlar personeller tarafından toplandı.

Denetimler, ilçedeki 20 mahallede yer alan 50 sokakta, 10 araç ve 50 personelden oluşan zabıta ekibiyle yürütüldü. Ekipler, geçiş yollarını kapatan işletmeleri öncelikle uyararak malzemelerini kaldırmalarını istedi. Yapılan uyarıları dikkate alarak materyallerini çeken esnaflara müdahale edilmezken, uyarılara kayıtsız kalan işletmelere cezai işlem uygulandı. Çalışma kapsamında kaldırımlara ya da engelli yollarına uygunsuz şekilde park ederek yaya geçişini engelleyen araçlara da idari para cezası uygulandı.