İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin sağlıklı ve aktif yaşamı desteklemek amacıyla düzenlediği 3. dönem Yaz Yetişkin Spor Kursları devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Fitness, pilates ve yoga branşlarında gerçekleştirilen eğitimler, ilçe sakinlerini yaz boyunca sporla buluşturmaya devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen 3. dönem Yaz Yetişkin Spor Kursları, ilçe sakinlerini hareketli bir yaşamla buluşturmaya devam ediyor.

Fitness, pilates ve yoga branşlarında gerçekleştirilen eğitimler; Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi, Öğretmen Fedai Altun Kapalı Spor Tesisi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ve Aydın Örs Kapalı Spor Salonu'nda uzman eğitmenler eşliğinde sürüyor.

Yaz dönemi boyunca makul ücretlerle vatandaşların hizmetine sunulan kurslar, katılımcılara hem düzenli egzersiz yapma hem de günlük yaşamın temposuna kısa bir mola verme fırsatı sunuyor.

FARKLI BRANŞLARDA SPOR İMKÂNI

27 Eylül tarihine kadar devam edecek kurslarda katılımcılar ilgi alanlarına göre spor branşlarından birini tercih edebiliyor.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilen eğitimler, farklı yaş gruplarından vatandaşları ortak bir spor ortamında bir araya getirirken; Beylikdüzü'nde ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlar ve bedensel engelli bireyler için 13:00 - 17:00 saatleri arasındaki seanslarda yüzde 50 indirim uygulanıyor.