Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe ilçesinde bir mahalleyi daha asfalt konforu ile buluşturuyor.

ORDU (İGFA) - Hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla adından söz ettiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin yıllar süren hayallerini bir bir gerçeğe dönüştürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda, mahalle ve grup yolları konfora kavuşturuluyor.

Bu kapsamda Perşembe ilçesinde çalışan ekipler Medreseönü Mahallesi Kıranbaşı mevkiinde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yazlık ve Kazancılı Mahallelerine de hitap eden toplam uzunluğu 1.4 km olan güzergahta çalışmalar tamamlanması ile bölge halkı büyük sevinç yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi, yolu modern görünüme kavuştururken Perşembelilere ise konforlu ulaşım imkanı sağladı.