Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki ulaşım kalitesini ve güvenliğini artırmak amacıyla yürüttüğü yol yapım ve sathi kaplama çalışmalarına yaz sezonunda da hız kesmeden devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir ​Büyükşehir Belediyesi Yol, Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırsal mahalle yollarındaki sathi kaplama ve yenileme faaliyetlerinin planlanan program dahilinde aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Ekipler son olarak kırsal Alpagut, Fatih, Ayvacık, Karaçalık, Ayvalı, Karamustafaoğlu ve Kavacık mahallelerinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yapılan altyapı ve asfalta hazırlık çalışmalarının ardından tamamlanan yollar, kırsal alandaki ulaşımı kolaylaştırarak vatandaşların daha güvenli seyahat etmesine olanak sağlıyor.

​MUHTARLAR VE VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

​Yapılan yol yenileme ve sathi kaplama çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarlarlarıı ve bölge sakinleri, tozdan ve zorlu yol şartlarından kurtulduklarını belirtti.

​Odunpazarı Ayvacık Mahallesi Muhtarı Kemal Yıldırım, yolların hem konforlu hem de son derece güvenli hale geldiğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.

​Seyitgazi Karaçalık Mahallesi Muhtarı Soner İlik de, yıllardır tozdan şikayetçi olan mahallenin asfalta kavuştuğunu ve ulaşımın konforlu hale geldiğini belirtti.

​Seyitgazi Ayvalı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kartal ise, ilçeye bağlantıyı sağlayan ana güzergahta geçen yıl tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından ikinci kat sathi kaplama düzenlemesinin de yapıldığını aktardı.

​Sarıcakaya Fatih Mahallesi Muhtarı Ahmet Uçak, çalışmaların hem kendi mahalleleri hem de çevre mahallelerin ulaşımı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

​Kayacık Mahallesi Muhtarı Hüseyin Konik ve Alpagut Mahallesi Muhtarı Osman Yıldız, Taleplerinin kısa sürede karşılanmasından dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve saha ekiplerine teşekkür etti.