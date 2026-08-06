Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hekimhan ilçesindeki temasları kapsamında AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz'ü ziyaret etti. Başkan Er, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi olarak Hekimhan'a iki yılda 1,5 milyar liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

MALATYA (İGFA) - AK Parti Hekimhan İlçe Başkanı Salim Akyüz, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er, 6 Şubat depremleri sonrası zor bir görev üstlendiğini belirterek, son iki yılda Hekimhan'a yaklaşık 1,5 milyar liralık yatırım bütçesi ayrıldığını söyledi.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HEKİMHAN'DA ÖZVERİYLE GÖREV YAPIYOR'

Akyüz, MASKİ'nin 500 milyon lira, yol ve altyapı çalışmaları için ise yaklaşık 1 milyar liraya yakın kaynak ayrıldığını belirterek, bu rakamların ilçe açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Hekimhan'ın geniş bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkati çeken Akyüz, tüm zorluklara rağmen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin özveriyle görev yaptığını dile getirdi. Akyüz, Hekimhan'a her türlü hizmeti verip, desteği sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve sahada canla başla çalışan tüm personele emekleri için teşekkür etti.

AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı Veysel Ateş ise Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in Malatya'da önemli çalışmalar yaptığını ifade etti.

'BÜYÜK BİR GAYRETLE ÇALIŞIYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Hekimhan'da düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından tüm enerjilerini konut ve iş yerlerinin tamamlanmasına verdiklerini kaydederek, aynı zamanda ulaşım, altyapı, kırsal hizmetler ve kentsel dönüşüm yatırımlarının da aralıksız sürdüğünü söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren vatandaşların konutlarına ve iş yerlerine kavuşmasını temel hedef olarak belirlediklerini ifade eden Başkan Er, 'Göreve geldikten sonra 'En son vatandaşımız konutuna, en son esnafımız iş yerine kavuşuncaya kadar bize durmak ve yorulmak yasak' dedik. İki yıldır büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya artık ayağa kalktı. Sadece depremin yaralarını sarmadık, geleceğin Malatya'sını da inşa ettik' dedi.

Şehrin her geçen gün değiştiğini belirten Başkan Sami Er, deprem konutları, yeni yollar ve altyapı yatırımlarının tamamlandıkça bu değişimin daha net görüleceğini söyledi.

'HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ'

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile hükümete teşekkür eden Başkan Er, deprem sürecindeki güçlü koordinasyonun Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasında önemli rol oynadığını ifade etti. Belediye hizmetlerinde parti ayrımı gözetmediklerini vurgulayan Başkan Er, 'Cumhur İttifakı'ndan seçildim ama belediye başkanı olduktan sonra herkesin belediye başkanıyız. Hizmetlerimizi hiçbir ayrım yapmadan sürdürüyoruz' diye konuştu.

'HEKİMHAN'IN ÇOK DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR'

Hekimhan'da devam eden yatırımlara da değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe merkezinde yaklaşık 500 milyon liralık kentsel dönüşüm çalışmasının sürdüğünü belirterek, TOKİ konutlarıyla birlikte Hekimhan'ın modern bir görünüme kavuşacağını söyledi. Çalışmalar tamamlandığında ilçenin çehresinin tamamen değişeceğini ifade eden Başkan Er, Çalışmalar tamamlandığında Hekimhan'ın çok daha modern bir şehir görünümüne kavuşacağını söyledi.

Malatya genelindeki altyapı yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Başkan Er, MASKİ eliyle 35 milyar liralık altyapı yatırımı yürütüldüğünü belirtti. Alternatif içme suyu projeleri, yeni isale hatları ve içme suyu yatırımlarıyla kentin uzun yıllar su sorunu yaşamayacağına dikkat çeken Başkan Sami Er, 'Vatandaşlarımız yer üstündeki çalışmaları görüyor ancak yerin altında da çok büyük bir yatırım seferberliği yürütüyoruz' ifadesini kullandı.

Başkan Er, son iki yılda hükümet ve belediyelerin katkılarıyla Hekimhan'a yaklaşık 4,5 milyar liralık yatırım kazandırıldığını belirterek, gelecek yıl bu dönemde ilçedeki birçok projenin tamamlanmış olacağını söyledi.