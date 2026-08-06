Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle çocukları eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayı boyunca etkinlikler şehrin farklı ilçe ve mahallelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilini çocuklar için kültür, sanat ve eğlenceyle dolu etkinliklerle renklendiriyor.

Son olarak Kaynarca ve Sapanca'da gerçekleştirilen etkinlikler hem çocuklardan hem de ailelerinden yoğun ilgi gördü.

Kaynarca Büyükyanık Mahallesi'nde gerçekleştirilen Bir Tır Mutluluk etkinliğinde animasyon ve film gösterileri, sürpriz etkinlikler ile çeşitli ikramlar çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kaynarca Taşoluk Mahallesi'nde sahnelenen Akça ve Sakarya Muhafızları tiyatro oyunu ise eğitici ve eğlenceli içeriğiyle minik izleyicilerin beğenisini kazandı. Sapanca'da düzenlenen Gezgin Çocuk Atölyesinde çocuklar atölye çalışmaları, eğitici oyunlar ve birbirinden renkli etkinliklerle hem eğlendi hem de yeni deneyimler kazandı.

Bir Tır Mutluluk, Akça ve Sakarya Muhafızları tiyatro gösterisi ile Gezgin Çocuk Atölyesi, ağustos ayı boyunca Sakarya'nın farklı ilçe ve mahallelerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek.