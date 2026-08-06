Antalya Büyükşehir Belediyesi, makine destekleriyle kırsalda üretim yapan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan üreticilerin kullanımına sunulmak üzere Korkuteli ilçesine süt tankı ve yem ezme makinesi desteği sağladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşların üretim gücünü artırmak, maliyetlerini azaltmak ve ekonomik olarak daha güçlü hale gelmelerine katkı sunmak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükköy Mahallesi'ndeki üreticilere 4 ton kapasiteli süt tankı desteği verilirken, Akyar Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem ezme makinesi hibe edildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN KORKUTELİ ÜRETİCİSİNE ÇİFTE DESTEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü'nde görevli Veteriner Hekim Fatih Alkan, Korkuteli ilçesinde gerçekleştirilen destekler hakkında şu bilgileri verdi: 'Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi'ne süt tankı desteğinde bulunduk. Bu destek sayesinde üreticilerimiz sütlerini daha uygun koşullarda muhafaza ederek satışa sunabilecek ve litre başına yaklaşık 2,5 TL daha yüksek gelir elde edebilecek. Böylece üreticilerimizin ekonomik kazancına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ayrıca Korkuteli ilçesi Akyar Mahallesi'ne de yem ezme makinesi desteği verdik. Bu hibeyle üreticilerimiz yemlerini daha verimli şekilde hazırlayabilecek, bu da hem süt hem de et üretiminde kalite ve verim artışı sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimize ve üreticilerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz' dedi.

BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİYLE SÜTTE KATMA DEĞER

Korkuteli ilçesi Büyükköy Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Küçük, günlük yaklaşık 9 bin 700 kilogram süt topladıklarını belirterek, süt soğutma sisteminin üretici açısından önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Küçük, 'Kooperatifimizde aktif olarak üretim yapan üyelerimizden topladığımız sütleri soğutulmadan sattığımızda litre fiyatı yaklaşık 24-25 TL seviyelerinde oluyor. Ancak sütleri soğutarak satışa sunduğumuzda litre başına 2 ile 2,5 TL arasında ek gelir elde edebiliyoruz. Aylık 250-300 ton süt üretimi gerçekleştirdiğimiz düşünüldüğünde bu fark bizim için önemli bir kazanç sağlıyor. Uzun yıllardır kullandığımız süt soğutma tankerlerimiz artık kullanım ömrünü tamamlamıştı ve bu konuda ciddi ihtiyaç oluşmuştu. Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulunduk. Sağ olsun taleplerimize karşılık vererek bizleri desteklediler' dedi.

YEM EZME MAKİNESİYLE ÜRETİCİYE DESTEK

Akyar Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Osman Serik ise daha önce kullandıkları eski yem ezme makinesinin ihtiyaçları tam olarak karşılayamadığını belirterek 'Büyükşehir Belediyesi'ne başvuruda bulunduk ve talebimiz doğrultusunda makinemiz teslim edildi. Kooperatifimize kayıtlı yaklaşık 70 üyemiz hayvancılıkla uğraşıyor. Çevre mahallelerden gelecek taleplerle birlikte yaklaşık 120 üretici bu hizmetten faydalanabilecek. Bu destek, üreticilerimizin işlerini kolaylaştıracak ve üretime katkı sağlayacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir'e, kooperatifimiz ve Akyar Mahallesi halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.