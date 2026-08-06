Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması Final turunda öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Genç KOMEK Yaz Okulu'nda çocukların akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim ve etkinliklerini sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması'nın final programına katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Konya'nın yaz aylarında KOMEK Yaz Okulları'ndaki gençlerle cıvıl cıvıl olduğunu belirten Başkan Altay, 'Bugün de önemli bir etkinlik için bir aradayız. Hem merkezde hem ilçelerimizde yapmış olduğumuz çeşitli etkinliklerin yarışmalarını yapıyoruz. Bugün de akıl zekâ oyunlarının final programındayız. Hem ilçeden gelen arkadaşlarımız hem KOMEK merkezdeki öğrencilerimiz birbirleriyle rekabet halinde bir yarışma ortaya koyuyorlar' dedi.

'TÜM ÇOCUKLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYOR, GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM'

Başkan Altay, burada amacın kaynaşmak olduğunu vurgulayarak, 'Sonuçta çocuklarımızın eğitimine bir katkı sunabilmek istiyoruz. Güzel vakit geçirmelerini ama güzel vakit geçirirken de öğrenmelerini sağlamak istiyoruz. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum. Çocuklarını bize emanet eden tüm Konyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İnşallah her yıl Genç KOMEK Yaz Okulları'mızla çocuklarımızın gelişimine önemli bir katkı sunacağız. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyor, gözlerinden öpüyorum' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR

Yarışmanın kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu dile getiren öğrenciler de akıl ve zekâ oyunları sayesinde hem yeni arkadaşlıklar kurduklarını hem de stratejik düşünme becerilerini geliştirdiklerini belirtti.

Finalde yer almaktan duydukları mutluluğu dile getiren öğrenciler, yaz tatillerini dolu dolu geçirmelerine imkân sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

GENÇ KOMEK YAZ OKULU AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI'NA 372 ÖĞRENCİ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitim programlarında Akıl ve Zekâ Oyunları eğitimi alan öğrenciler ile Özel Genç KOMEK öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Yarışması, İsviçre usulü turnuva sistemiyle gerçekleştirildi.

Yarışmada 7-10 yaş grubundan 182, 11-14 yaş grubundan 182 olmak üzere toplam 364 Genç KOMEK öğrencisinin yanı sıra, Özel Genç KOMEK'ten 8 öğrenci de Mangala ve Küre kategorilerinde mücadele etti. Böylece yarışmaya toplam 372 öğrenci katıldı.

Katılımcılar; Mangala, Küre, Abluka, Motif, Kulami, Pentago ve Equilibrio oyunlarında strateji, dikkat ve problem çözme becerilerini sergileyerek kıyasıya rekabet etti.