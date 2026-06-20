İş arayanlar ile işverenleri aynı çatı altında buluşturacak olan 'Nilüfer Belediyesi İstihdam Buluşması', 27 Haziran Cumartesi günü Pancar Deposu'nda yapılacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, istihdama katkı sağlamak ve iş arayan vatandaşları firmalarla bir araya getirmek amacıyla 'Nilüfer Belediyesi İstihdam Buluşması' düzenliyor. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Pancar Deposu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, farklı sektörlerden firmalar iş arayanlarla bir araya gelecek. 25 firmanın katılacağı etkinlikte, iş arayanlar şirket stantlarını ziyaret ederek, iş olanaklarıyla ilgili bilgi sahibi olup, başvuru imkanı yakalayacak.



İş arayan vatandaşları düzenlenecek etkinliğe davet eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Ekonomik olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde, hem iş arayan vatandaşlarımıza destek olmak hem de işverenlerimizin nitelikli iş gücüne ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyorum' diye konuştu.