ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını açıkladı. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz (Kastamonu'nun iç kesimleri hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri ile Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanması beklenmiyor; derecelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Rüzgar genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.