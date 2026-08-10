TBMM Adalet Komisyonu'nda devam eden "çerçeve yasa" teklifi görüşmeleri, İYİ Parti ve MHP milletvekilleri arasında yaşanan sert bir tartışmaya sahne oldu. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasındaki "pislik" polemiği, komisyon salonunda tansiyonu yükseltti.

Çerçeve yasa teklifinin görüşmeleri sırasında TBMM Adalet Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sert söz düellosu yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ise kız kardeşi Ayyüce Türkeş’e yönelik tavrı sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak adlandırılan düzenlemenin görüşmeleri sırasında siyasi tansiyon bir anda yükseldi.

Komisyon toplantısında yapılan konuşmalar sırasında İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasında sert bir tartışma yaşandı.

Sözlü atışmanın büyümesiyle birlikte komisyon salonunda arbede yaşanırken, bazı milletvekilleri tarafları ayırmak için müdahale etti.

Tartışmanın fitilini Ayyüce Türkeş’in sözleri ateşledi

Gerginliğin, Ayyüce Türkeş Taş’ın konuşması sırasında kullandığı ifadeler sonrasında başladığı belirtildi.

Türkeş Taş, konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi tutumunu eleştirirken, geçmiş dönemdeki siyasi gelişmelere de göndermelerde bulundu.

Ayyüce Türkeş'in, “Türkeş’in yaptığı siyaset bitmiştir” değerlendirmesinin ardından Bahçeli ve MHP'nin politikalarını sert biçimde eleştirmesi komisyon salonundaki tansiyonu yükseltti.

Türkeş Taş'ın konuşmasında “pislik” ifadesini kullanması üzerine MHP'li Bülbül sert şekilde karşılık verdi.

Bülbül'den sert tepki: “Ağzını topla”

Tartışmanın bu bölümünde MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ün masaya yumruk vurduğu ve Ayyüce Türkeş Taş'a sert sözlerle karşılık verdiği aktarıldı.

Bülbül'ün, “Sen ağzını topla, pislik sensin” şeklindeki sözleri tartışmayı daha da büyüttü.

Bunun ardından komisyon salonunda karşılıklı bağırışmalar yaşandı.

Tartışmanın yalnızca iki milletvekili arasında kalmadığı, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın'ın da tartışmaya dahil olduğu bildirildi.

Bülbül ile Dalgın arasında yaşanan gerilimin ardından tarafların birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine diğer milletvekilleri araya girdi.

Milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

Komisyon salonunda yaşanan arbede sırasında bazı milletvekilleri Bülbül'ü tutarak olayın daha fazla büyümesini engellemeye çalıştı.

Yaşanan gerginlik nedeniyle Bülbül'ün salondan çıkarıldığı belirtildi.

Böylece kamuoyunun yakından takip ettiği “çerçeve yasa” görüşmeleri, yasanın içeriğinden çok Meclis'teki sert tartışma ve arbede görüntüleriyle gündeme geldi.

Olay, Meclis'te siyasi tartışmaların üslubu ve milletvekillerinin birbirlerine yönelik tutumları konusunda yeni bir tartışmanın da kapısını araladı.

Türkeş soyadı yeniden siyasetin merkezinde

Yaşanan tartışmanın dikkat çeken bir başka boyutu ise taraflardan birinin, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş olmasıydı.

Ayyüce Türkeş Taş'ın MHP'ye yönelik sert eleştirileri, özellikle Alparslan Türkeş'in siyasi mirası üzerinden değerlendirilirken, olayın ardından Türkeş ailesinden de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Ayyüce Türkeş'in ağabeyi ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, kardeşine yönelik tavrı eleştirdi.

Tuğrul Türkeş: “Dehşet verici buluyorum”

Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM'de yaşananları sert ifadelerle değerlendirdi.

Türkeş, kendilerini Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının devamı olarak görenlerin, Türkeş ailesinin bir mensubuna ve seçilmiş bir milletvekiline yönelik tavrını eleştirdi.

Açıklamasında özetle, demokratik eleştirilere tahammül edilmesi gerektiğini savunan Tuğrul Türkeş, kız kardeşine yönelik saldırgan tavrı “dehşet verici” olarak nitelendirdi.

Türkeş'in açıklamasının en dikkat çeken bölümü ise terör örgütü mensuplarına gösterildiğini savunduğu toleransla ilgili yaptığı karşılaştırma oldu.

AK Parti'li Türkeş, hiçbir suç işlemediğini ve herhangi bir örgüt üyeliği bulunmadığını belirttiği bir kadın milletvekiline dahi daha fazla tahammül gösterilmesi gerektiğini savundu.

Bu açıklama kısa sürede siyasi tartışmanın ikinci başlığı haline geldi.

Kardeşler farklı siyasi çizgilerde

Yaşanan olay, aynı zamanda Türkeş ailesinin siyasetteki farklı konumunu da yeniden gündeme taşıdı.

Alparslan Türkeş'in çocukları Tuğrul Türkeş ve Ayyüce Türkeş Taş, bugün farklı siyasi partilerde siyaset yapıyor.

Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti saflarında TBMM'de görev yaparken, Tuğrul Türkeş AK Parti milletvekili olarak siyasi hayatını sürdürüyor.

İki kardeş daha önce de farklı siyasi görüşleri nedeniyle zaman zaman karşı karşıya gelmişti. Ancak bu kez Tuğrul Türkeş'in, siyasi olarak farklı bir çizgide bulunmasına rağmen kardeşi Ayyüce Türkeş'e yönelik tavrı savunması dikkat çekti.

“Çerçeve yasa” görüşmelerinde tansiyon neden yükseldi?

Komisyondaki gerilimin arka planında yalnızca kişisel bir tartışma bulunmuyor.

Kamuoyunda “çerçeve yasa” olarak anılan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme başlıklarında yeni bir hukuki çerçeve oluşturulmasını hedefleyen düzenlemeler içeriyor.

Teklif üzerindeki görüşmeler siyasi partiler açısından büyük önem taşıyor.

Muhalefet partileri düzenlemenin bazı hükümlerine ilişkin eleştiriler yöneltirken, iktidar ve destekleyen siyasi aktörler teklifin Türkiye'nin önündeki yeni dönemin hukuki zemininin oluşturulması açısından önemli olduğunu savunuyor.

Bu nedenle komisyondaki görüşmeler başından itibaren yüksek siyasi gerilim altında ilerledi.

Komisyon aşaması tamamlandı

Yaşanan tartışmaların gölgesinde “çerçeve yasa” teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece teklifin yasama sürecindeki bir sonraki durağı TBMM Genel Kurulu oldu.

Komisyonda yaşanan kavga ise teklifin içeriğine ilişkin tartışmaların önüne geçti.

Meclis'te siyasi üslup tartışması

TBMM, farklı siyasi görüşlerin karşı karşıya geldiği ve eleştirilerin en sert biçimde dile getirildiği demokratik zeminin başında geliyor.

Ancak son olay, siyasi eleştirinin sınırları ile milletvekillerinin birbirlerine yönelik kullandıkları dilin yeniden tartışılmasına neden oldu.

Bir yanda ağır siyasi eleştiriler, diğer yanda kişiselleşen tartışmalar...

Komisyon salonunda yaşananlar, “Meclis'te siyasi rekabet nereye kadar?” sorusunu da gündeme taşıdı.

Çerçeve yasa teklifinin Genel Kurul görüşmelerinde gözler şimdi hem düzenlemenin maddelerine hem de siyasi partilerin ortaya koyacağı tutuma çevrildi.

TBMM'deki tartışmanın ardından asıl sınav ise Genel Kurul'da verilecek.