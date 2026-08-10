Talas Belediyesi, Kayseri'nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan, özellikle Kayseri türkülerinin yaşatılmasında büyük emeği bulunan sanatçı Recep Alemdar'ı anlamlı bir vefa örneğiyle onurlandırdı. Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerindeki parka 'Recep Alemdar Parkı' adı verilirken, park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Açılışa Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, davetliler ve şehrin kültür-sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı. Tören, Recep Alemdar'ın sanat hayatına duyulan saygının yanı sıra, Kayseri'nin kültürel değerlerine sahip çıkılması açısından da anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

'ÖLMEDEN BİZİ ONURLANDIRDI'

Törende konuşan sanatçı Recep Alemdar, duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Alemdar, 'Böyle bir olayı gerçekleştiren çok saygıdeğer Talas Belediye Başkanımıza ailem ve kendi adıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Şimdi bu işler hep öldükten sonra yapılıyor ya başkanımdan Allah razı olsun, ölmeden bizi onurlandırdı. Adımın bu şirin parkta yaşayacak olması şahsımı onurlandırıyor. Bu onuru bize yaşattığı için başkanıma tekrar teşekkür ediyorum.' dedi.

Alemdar'ın sözleri, törene katılanlar tarafından alkışlarla karşılandı.

BAŞKAN YALÇIN: 'KAYSERİ TÜRKÜLERİNİ HERKES SÖYLEYEMEZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Recep Alemdar'ın Kayseri türkülerine yaptığı katkıya dikkat çekerek, sanatçının kentin kültürel hafızasındaki yerine vurgu yaptı.

Başkan Yalçın, 'Kayseri türkülerine özellikle altını çiziyorum emek veren bir insan. Kayseri türkülerini herkes söyleyemez. Türkiye'de birkaç kişiye geçmez söyleyebilen ama birincisi 'Hunat Mahallesi' ve 'Geceler' eserleriyle Recep Alemdar gelir.' ifadelerini kullandı.

Recep Alemdar'ın evine yakın konumdaki parkın adının verilmesi teklifinin Belediye Meclisi tarafından da büyük bir destek gördüğünü belirten Başkan Yalçın, 'Kendisini taltif etmek haddimize değil ama böyle şirin bir parkı evine yakın olduğu için meclisimizin gündemine getirdiğimizde üyelerimizin tamamı oy birliğiyle kabul etti. Meclis üyelerimize ve parkın yapımında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Parkımız hayırlı olsun.' diye konuştu.

DUALARLA AÇILDI, TÜRKÜLERLE TAÇLANDI

Konuşmaların ardından Recep Alemdar Parkı, dualar eşliğinde kurdele kesilerek hizmete açıldı. Açılış töreninin ardından ise Talas'ta kültür ve sanat dolu bir akşam yaşandı.

Talas Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde düzenlenen konserde Recep Alemdar, Talas Belediyesi Grup Şantiye eşliğinde sahne aldı. Ünlü sanatçı, başta kendi eserleri 'Hunat Mahallesi' ve 'Geceler' olmak üzere Kayseri yöresinin sevilen türkülerini seslendirdi.

KİMİ ZAMAN DUYGULANDIRDI, KİMİ ZAMAN OYNATTI

Konserde seslendirilen duygulu eserler vatandaşlara müzik dolu anlar yaşatırken, hareketli oyun havaları ise alandaki coşkuyu artırdı. Bazı vatandaşlar yerlerinden kalkarak türkülere ve oyun havalarına eşlik ederken, sanatçı Recep Alemdar'ın performansı sık sık alkışlarla karşılık buldu.