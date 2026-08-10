İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aktarma İstasyonu'nda yaya ve ulaşım konforunu artırarak daha estetik, güvenli, erişilebilir, modern ve işlevsel bir görünüme kavuşturdu. Yenilenen aktarma merkezi tüm karanlık noktaları aydınlatılarak daha güvenli bir hale getirildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki yaya trafiğinin en aktif noktası Bornova Aktarma İstasyonu'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı.

Başta Ege Üniversitesi öğrencileri olmak üzere her gün binlerce İzmirlinin kullandığı Bornova Aktarma İstasyonu bekleme alanlarından zeminine, otoparkından aydınlatmasına, peyzajından ESHOT hareket merkezine kadar tamamen yenilendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla yolculara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım alanı oluşturuldu.

KONFOR ARTIRILDI

Çalışmalar kapsamında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, alanda eskiyen 8 bin 900 metrekarelik zemini söktü. Sökülen eski zeminin yerine 6 bin metrekare plaktaş parke, 6 bin metrekare beton, 9 bin metrekare asfalt düzenlemesi gerçekleştirildi. Aktarma merkezinin yaya trafiğinden araç yoluna kadar tüm zemini yenilenerek daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi. İstasyon yanında yer alan otopark alanı yeniden düzenlendi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, tüm gün yoğun yaya trafiğinin olduğu hattın güvenliği için özel bir aydınlatma çalışması gerçekleştirdi. Viyadük altından otobüs duraklarına bütün alanın aydınlatma sistemleri yenilendi, karanlık noktalara yeni aydınlatmalar yerleştirildi. Böylece alanın karanlık noktaları aydınlatılarak daha güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

DAHA YEŞİL DAHA SOSYAL

Proje kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alan düzenlemesi yaptı. Çınar ve palmiye türlerinden 13 ağaç ile 65 hanımeli ve ardıç dikilirken; sarı papatya ve zakkumdan oluşan yaklaşık 3 bin çalı da alana kazandırıldı. Düzenlenen alanlarda su hattı da yenilenmiş oldu. Alana ayrıca yeni nesil çöp potaları, ahşap oturma alanları eklenerek sosyal alanlar artırıldı. Böylelikle Bornova Aktarma İstasyonu daha yeşil ve ferah bir görünüme kavuştu.