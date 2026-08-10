Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Anne Şehir Yaz Akşamları Etkinlikleri', bu kez 'Arabesk Gecesi' ile vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşattı. İsmet Yıldız ve KO-MEK Müzik Orkestrası'nın sahne aldığı gecede bir araya gelen katılımcılar, sevilen arabesk eserler eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne Şehir Yaz Akşamları', ailelerin bir araya geldiği sıcak ve samimi atmosferiyle büyük beğeni topladı. Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen programda vatandaşlar sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, çocuklar için hazırlanan güvenli oyun alanı sayesinde aileler de gönül rahatlığıyla etkinliğin tadını çıkardı.

İSMET YILDIZ SEVİLEN ESERLERİ SESLENDİRDİ

Programda sahne alan İsmet Yıldız ve KO-MEK Müzik Orkestrası, seslendirdikleri sevilen arabesk eserlerle katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, yaz akşamını müzik ve sohbet eşliğinde dopdolu yaşadı.

ÇOCUKLAR EĞLENDİ, AİLELER HUZURLU VAKİT GEÇİRDİ

Etkinlik alanında kurulan güvenli çocuk alanı, minik misafirlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Balon gösterileri ve çeşitli aktivitelerle eğlenen çocuklar keyifli anlar yaşarken, aileler de huzurlu bir ortamda dinlenme ve sosyalleşme fırsatı buldu.

ETKİNLİKLER YAZ AKŞAMLARINA RENK KATIYOR

Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği 'Anne Şehir Yaz Akşamları', aile odaklı etkinlik anlayışıyla yaz mevsimine renk katmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği bu etkinliklerle vatandaşların bir araya geldiği, birlikte eğlendiği ve unutulmaz anılar biriktirdiği sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ediyor.