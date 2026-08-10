Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan kentin yeşil alan miktarını ve Kayserililerin vakit geçirebileceği park sayısını arttırmaya devam ederken diğer taraftan da rekreasyon alanlarını vatandaşların huzur ve güven içerisinde kullanabilmesi için güvenlik tedbirlerini almayı ihmal etmiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi amacıyla şehir genelindeki millet bahçesi, parklar, mesire alanları ve hobi bahçelerini modern güvenlik kamerası sistemleriyle donattı.

Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan park, bahçe ve mesire alanları güvenlik kameraları ile donatıldı.

Her gün binlerce Kayserilinin ziyaret ettiği rekreasyon alanları, kurulan anlık izleme sistemleri sayesinde artık çok daha güvenli getirildi. Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler ve Haberleşme Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla hayata geçirilen bu proje, vatandaşların aileleriyle birlikte huzurla nefes alabilmesi için kentin dört bir yanındaki yeşil alanları mercek altına aldı.

Elektronik Sistemler ve Haberleşme Şube Müdürlüğü tarafından güvenlik kamerası montajı ve entegrasyonu tamamlanan noktalar arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mimar Sinan Parkı, İnönü Parkları, Gültepe Parkı, Tuna Parkı, Kadir Has Kültür Parkı, Alsancak Parkı, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Beştepeler Mesire Alanı, Altınoluk Hobi Bahçesi, Beştepeler Hobi Bahçesi, Cırgalan Hobi Bahçesi, Karpuzatan Hobi Bahçesi, Selçuklu Hobi Bahçesi, Şeker Hobi Bahçesi ve Doğal Ürünler Bahçesi yer alırken; bu kameralar çocukların güvenliği için özellikle oyun gruplarının olduğu noktalara konumlandırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yeşil alanlar, vatandaşların güvenli bir şekilde sosyalleşebileceği, keyifli ve verimli şekilde zaman geçirebileceği nezih ortamlar olarak hizmet sunmaya devam ediyor.