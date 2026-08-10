İstanbul'un fethine katılarak şehit olan ve İdrisköşkü Caddesi'nde iki bina arasında bulunan Fatih Sultan Mekmet Han’ın ordusunda yer alan askerlerinden Ni’me’l Ceyş Kutbü’i- Arifin Gavsü’l- Vasilin Şehit Mehmed Efendi'nin kabri, Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha düzenli ve görünür bir hale getirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, ilçenin tarihi ve manevi mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un fethine katılan Ni'mel Ceyş kahramanlarından Şehit Mehmed Efendi'nin kabrinde bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.