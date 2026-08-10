İstanbul'un fethine katılarak şehit olan ve İdrisköşkü Caddesi'nde iki bina arasında bulunan Fatih Sultan Mekmet Han’ın ordusunda yer alan askerlerinden Ni’me’l Ceyş Kutbü’i- Arifin Gavsü’l- Vasilin Şehit Mehmed Efendi'nin kabri, Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bakım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla daha düzenli ve görünür bir hale getirildi.
Eyüpsultan Belediyesi, ilçenin tarihi ve manevi mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un fethine katılan Ni'mel Ceyş kahramanlarından Şehit Mehmed Efendi'nin kabrinde bakım, onarım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından türbenin üzerinden geçen ve görüntü kirliliği oluşturan PVC gider boruları kaldırıldı. Kabri çevreleyen duvarlarda sıva ve boya çalışmaları yapılarak alan daha düzenli bir görünüme kavuşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise kabir çevresini mevsimlik çiçeklerle donatarak peyzaj düzenlemesini tamamladı. Kabrin bulunduğu alana ve sokağa tabelalar asıldı. Çalışmalar kapsamında ziyaretçilerin kabri daha kolay bulabilmesi ve alanın tarihi önemine ilişkin bilgi edinebilmesi amacıyla kabrin bulunduğu bölgeye giriş noktasına ve sokağa bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.