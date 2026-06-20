TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, artık tarım arazilerine hobi bahçesi yapanlara elektrik, su, doğal gaz bağlanmayacak.

ANKARA (İGFA) - Tarım arazileri üzerine yapılan hobi bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, tarım arazileri üzerine yapılan hobi bahçelerine elektrik, su ve doğal gaz bağlanması yasaklandı.

Son yıllarda tartışma konusu olan hobi bahçeleri konusunda tarım arazilerinin yok olmasına yönelik ciddi eleştiriler gelmişti.