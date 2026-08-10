Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Turgutalp Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinin birinci etabındaki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Taban, 'Süreç planlandığı gibi devam ediyor. 2027 yılında burada ilk anahtar teslimlerimizi gerçekleştireceğiz' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl'ün ilk yerinde kentsel dönüşüm projesi olan Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

7 etap şeklinde planlanan uygulama kapsamında birinci etapta inşaat çalışmaları devam ederken, ikinci ve üçüncü etapta ise zemin iyileştirme çalışmaları sürüyor.

İnegöl Belediyesi garantörlüğünde sürdürülen projede şantiye alanında İnegöl Belediyesi personelleri de her an çalışmaları yerinde takip ediyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte projenin birinci etap alanını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

İNEGÖL BELEDİYESİ DENETİM PERSONELLERİ SÜREKLİ ŞANTİYEDE

İnceleme sırasında çalışmalara dair açıklamalarda da bulunan Başkan Taban, 'Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projemizde yerinde incelemelerde bulunduk.

Çalışmalarımız burada güzel şekilde devam ediyor. Burada İnegöl Belediyemizin denetim personeli bulunmakta. Sürekli olarak inşaat yüklenicisi olan firmayla birlikte çalışmaları yakından takip ediyoruz.

Bilindiği üzere tüm bu projelerde, İnegöl Belediyesi işin garantörü. Dolayısıyla kentsel dönüşümlerde hem sağlıklı ve çevreci yapılar, afetlere dayanıklı yapılar oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.

1. ETAPTA ANAHTAR TESLİMİ 2027'DE

Birinci etapta hedefin önümüzdeki yıl anahtar teslimlerini yapmak olduğunu açıklayan Başkan Taban, '2027 yılında burada ilk anahtar teslimlerimizi gerçekleştireceğiz. Takvime baktığımızda herhangi bir gecikme söz konusu değil. Süreç planlandığı gibi devam ediyor. Allah nasip ederse burada önümüzdeki yıl güzel bir yaşam başlayacak. Meydanıyla, konutlarıyla, otoparklarıyla, yeşil alanları ve ticari üniteleriyle yeni bir cazibe noktası oluşturmuş olacağız İnegöl'ümüze' şeklinde konuştu.

UYGULAMA ÇOK BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Projenin 7 etap şeklinde devam ettiğini de hatırlatan Taban, 'Burası işin birinci etabı. Biliyorsunuz bu proje 7 etaplı. Birinci etabımızın karşısında da zaten ikinci ve üçüncü etap çalışmalarımız başlamış durumda. İnşallah devamında sıra dördüncü etaba gelmiş oluyor. Alanyurt bölgemizde de kentsel dönüşüm için bir süreç başlatmış olduk. Orada da vatandaşlarımızla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Turgutalp Kentsel Dönüşüm uygulamamız da çok başarılı bir şekilde sürecine devam ediyor. Burada inşallah önümüzdeki yıl nasıl bir yaşam olduğunu birlikte göreceğiz. Buralarda çayımızı, kahvemizi yudumluyor olacağız, meydanlarında çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz dolaşacak. Ben projemizin kazasız belasız bitmesini diliyorum' açıklamalarında bulundu.