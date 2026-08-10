Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Motocross Park Kartepe'de gerçekleştirilen 2026 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Yarışlar sonunda kategorilerinde başarılı olarak kürsüye çıkmaya hak kazanan sporculara ödül ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kentin doğa sporları potansiyelini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmaya devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ülke çapında önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motor Sporları Federasyonu, Kartepe Belediyesi ve Kartepe Motosiklet Kulübü iş birliğinde yenilenen Motocross Park Kartepe'de gerçekleştirilen 2026 Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları kıyasıya rekabete sahne oldu.

GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTILAR

Farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, zorlu parkurda en iyi dereceyi elde edebilmek için kıyasıya yarıştı. Motor ve sürüş yeteneklerinin yanı sıra dayanıklılığın da ön plana çıktığı yarışlarda sporcular, parkurun zorlu bölümlerini başarıyla aşmak için mücadele verdi.

İki gün boyunca ekstrem parkurda; kadınlardan gençlere, ustalardan veteranlara kadar 40 sporcu ödül kürsüsünde yer almak için gaz açtı. Zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar motorseverlere adeta görsel şölen yaşattı.

ÖDÜL VE KUPALAR TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Prestij genel klasman, usta genel klasman, hobi genel klasman, genç genel klasman, veteran genel klasman, GP genel klasman ve kadın genel klasman olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışlarda sporcular hem doğa koşullarına hem de yapay engellere karşı mücadele verdi.

Nefes kesen yarışlara doğaseverler ve motorsporları meraklıları büyük ilgi gösterirken, yarış boyunca yaşanan heyecan dolu anlar izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Cumartesi günü ilk yarışlar için piste çıkan Türkiye'nin en iddialı sporcuları, 9 Ağustos (bugün) Pazar günü ise final yarışlarında izleyenlere unutulmaz bir şölen sundu. Kategorilerinde ipi göğüsleyerek podyuma çıkan sporculara ödül ve kupaları düzenlenen törenle takdim edildi.

İŞTE KAZANAN SPORCULAR

En hızlı 20 sporcunun yer aldığı Süper Enduro GP Yarışı'nda heyecan bir an olsun dinmedi. Binlerce seyircinin sıcak havaya rağmen takip ettiği yarışlar sonunda Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) birinci, Rafet Karakuş (ENDİST) ikinci, Mehmet Taha Tomak (İZMOK) üçüncü oldu. Büyük çekişmeye sahne olan prestij kategorisinde Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK) birinci, Mehmet Taha Tomak (İZMOK) ikinci, Rafet Karakuş (ENDİST) üçüncü oldu. Usta kategorisinde Ahmet Süreyya Canpolat (BAMOS) birinci, Kadirhan Kocabaş (BİMOSK) ikinci, Sinan Turan (TTMK) üçüncü oldu. Gençler kategorisinde Berkay Sarı (Kartepe) birinci olurken, Mert Sarıduman (SMYRNA) ikinciliği, Halil Göktürk Çetin (Kartepe) üçüncülüğü elde etti. Hobi kategorisinde Emre Esen (FOSK) birincilik ipini göğüslerken, Celil Adıberi (Kartepe) ikinci, Ensar Esmer (İZMOK) üçüncü oldu. Veteran kategorisinde Murat Kökçü (FOSK) birinci olurken, Salih Serim (Kartepe) ikinci, Fırat Şahin (FOSK) üçüncü oldu. Kadın kategorisinde ise Merve Özkorkmaz (Kartepe) birinci, Ayşegül Avcı (Kartepe) ikinci oldu.